Todos os 9 grupos do IPCA tiveram alta de preços em dezembro

11/01/2022 | 12:15



No mês de dezembro, houve alta de preços em todos os nove grupos que integram o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

As famílias gastaram mais com Alimentação e Bebidas (0,84%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,75%), Habitação (0,74%), Artigos de Residência (1,37%) Vestuário (2,06%), Transportes (0,58%), Despesas Pessoais (0,56%), Comunicação (0,34%) e Educação (0,05%).

No grupo Vestuário, a alta foi puxada por roupas masculinas (2,53%) e femininas (2,00%), que contribuíram juntas com 0,05 ponto porcentual para o IPCA de dezembro. Os demais itens do grupo também aumentaram, com destaque para roupas infantis (2,11%) e calçados e acessórios (1,92%). Os preços das joias e bijuterias subiram 1,09%.

Os Artigos de Residência foram impulsionados, principalmente, pelos itens mobiliário (2,07%) e eletrodomésticos e equipamentos (1,77%). Houve altas ainda em TV, som e informática (0,70%) e consertos e manutenção (0,79%).

O grupo Saúde e Cuidados Pessoais registrou pressão dos itens de higiene pessoal, que subiram 2,32% e contribuíram com 0,08 ponto porcentual para a inflação de dezembro. Os produtos farmacêuticos tiveram alta de 0,06%.