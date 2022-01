Justin Timberlake vende mansão em Nova York por 164 milhões de reais

11/01/2022 | 12:10



Quem pode, pode! Segundo o jornal Wall Street, Justin Timberlake e a mulher Jessica Biel venderam a cobertura que mantinham em Nova York, nos Estados Unidos, por 164 milhões de reais.

O imóvel fica localizado em um bairro nobre da cidade norte-americana e tem aproximadamente 500 metros quadrados. Na estrutura, o luxuoso apartamento conta com três andares, quatro quartos, quatro banheiros, diversas áreas de lazer e até um elevador privativo.

No último andar, de 100 metros quadrados, ainda há uma sala de jogos, jardim e espaço ao ar livre com cozinha completa construída com churrasqueira.

O cantor teria feito a compra em 2017 por cerca de 112 milhões de reais, lucrando 52 milhões. Uau!