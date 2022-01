Luciana Gimenez se irrita com comentário sobre a sexualidade do filho: Certa obsessão, hein?

11/01/2022 | 12:10



Sem papas na língua, Luciana Gimenez se irritou com os seguidores perguntando sobre a vida pessoal do filho mais velho, Lucas Jagger, fruto de seu relacionamento com Mick Jagger. Na última segunda-feira, dia 10, a apresentadora conversou com os fãs nas redes sociais e a sexualidade do jovem, de 22 anos de idade, foi questionada.

O Lucas é homossexual ou hétero?, escreveu a pessoa.

Por quê? Faz diferença?, rebateu Gimenez.

Ninguém perguntou se faz diferença, e sim se ele é gay ou não, insistiu outro internauta.

Estamos nisso ainda? Rola uma certa obsessão, hein, finalizou a artista.

Eita!