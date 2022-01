William Bonner se isola após Renata Vasconcellos testar positivo para covid-19

11/01/2022 | 11:53



A apresentadora do Jornal Nacional, da TV Globo, Renata Vasconcellos, testou positivo para covid-19 no domingo, 9. Ana Luiza Guimarães e Hélter Duarte comandaram o noticiário na segunda-feira, 10, já que William Bonner ainda aguarda o resultado do exame, que deve sair nesta terça-feira, 11.

"Sintomas: nenhum. Mas, pela segurança de todo mundo, o protocolo é ficar isolado até obter o resultado negativo do P-C-R. Amanhã saberemos", escreveu o editor-chefe e âncora do JN na legenda de uma foto que publicou no Instagram.

Na imagem, ele aparece deitado em uma cama, em isolamento social.

Renata Vasconcellos publicou uma foto também no perfil oficial dela no Instagram com os dizeres "vai passar". Ela recebeu o carinho de amigos e fãs que, em um primeiro momento, não sabiam sobre o coronavírus.

William Bonner comentou a foto da companheira de bancada do Jornal Nacional: "Claro que vai, parceira! Avante".

Os dois receberam as duas doses da vacina contra a covid-19.