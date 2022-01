Gasto com habitação aumenta 0,74% no IPCA de em dezembro

11/01/2022 | 11:49



As famílias brasileiras gastaram 0,74% a mais com habitação em dezembro, uma contribuição de 0,12 ponto porcentual para a taxa de 0,73% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A energia elétrica subiu 0,50%. Desde setembro, permanece em vigor a bandeira Escassez Hídrica, que acrescenta R$ 14,20 na conta de luz a cada 100 kWh consumidos.

As variações na conta de luz foram desde um recuo de 2,88%, em Goiânia, onde houve redução de PIS/Cofins, até aumento de 5,61% em Porto Alegre, onde houve reajuste de 14,70% em uma das concessionárias pesquisadas desde 22 de novembro. Em Rio Branco, as tarifas foram reajustadas em 10,66% no dia 13 de dezembro.

Ainda em Habitação, o gás encanado aumentou 6,55%, devido a reajustes de 17,64% em São Paulo, vigente desde 10 de dezembro, e de 6,90% no Rio de Janeiro, desde 1º de novembro.

A taxa de água e esgoto aumentou 0,65%, em consequência dos reajustes de 9,05% em Salvador, a partir de 29 de novembro, e de 9,86% no Rio de Janeiro, em vigor desde 8 de novembro.

O gás de botijão ficou 0,60% mais caro em dezembro, a 19ª alta consecutiva, acumulando um aumento de 48,73% desde junho de 2020. No ano de 2021, o gás de botijão ficou 36,99% mais caro.