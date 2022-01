Os 3 melhores resorts no Ceará para curtir as férias de verão

Redação

Resorts no Ceará existem aos montes, mas três deles chamam atenção por oferecer diversão e conforto aos hóspedes. Todos ficam nas imediações de Fortaleza, o que torna a viagem ainda mais fácil para quem chega de fora.

Se você procura resorts no Ceará para as férias de verão, confira as melhores opções.

Os melhores resorts no Ceará

Beach Park

Carmel Charme Resort

Dom Pedro Laguna Beach Resort & Golf

Beach Park

Divulgação Beach Park

Diversos resorts, um hotel, um parque aquático e muita diversão. Esse é o cenário que toma conta do Beach Park, situado na praia de Porto das Dunas, em Aquiraz (CE). O grande destaque fica por conta das variadas opções de lazer do complexo, como os tradicionais shows noturnos realizados na Vila Azul do Mar, que são um sucesso absoluto.

As quatro opções de hospedagem (Wellness Beach Park Resort, Suítes Beach Park Resort, Acqua Beach Park Resort e Oceani Beach Park Hotel) foram projetadas para oferecer tudo que o viajante precisa. O complexo aquático é a atração mais procurada. O local concentra opções de lazer para todas as idades, incluindo toboáguas radicais. O Insano, por exemplo, é um escorregador aquático com quedas que podem chegar até 105 km/h.

Endereço: Rua Porto das Dunas, 2.734 – Aquiraz (CE)

Carmel Charme Resort

Divulgação Carmel Charme Resort

Contemplar o visual da Praia do Barro Preto, em Aquiraz (CE), aconchegado em um dos lindos gazebos do Carmel Charme Resort, é uma experiência e tanto. Tudo fica ainda mais especial quando os funcionários do hotel decidem fazer um agradinho ao viajante – algo bem comum por lá – e passam servindo caipirinhas, água de coco e petiscos saborosos.

Basta subir uma escadinha para encontrar a estrutura completa do resort, que inclui acomodações tão charmosas quanto seu nome, bangalôs com piscina privativa e spa com chancela da tradicional marca francesa Caudalie. O centro das atenções é a grande piscina com direito a bar molhado, pontes, jardins e espreguiçadeiras de borracha para quem quer tomar sol sem sair da água.

A gastronomia é outro destaque. No café da manhã, servido em uma sala com vista panorâmica, as opções vão desde espumante até a típica tapioca nordestina preparada na hora. No almoço e no jantar, é possível desfrutar de um extenso menu à la carte.

Endereço: Rua Barro Preto, s/n – Aquiraz (CE)

Dom Pedro Laguna

Divulgação Dom Pedro Laguna

Quem entra no Dom Pedro Laguna tem a sensação de que um pedacinho da Itália foi trazido para a belíssima região de Aquiraz, no Ceará. Isso porque várias partes do complexo, incluindo as luxuosas acomodações, são conectadas por uma lagoa navegável de 15 mil metros quadrados. Tudo isso em uma área de proteção ambiental e de frente para o mar da Praia da Marambaia.

A equipe de monitoria cuida e diverte as crianças (a partir de 4 anos) e adolescentes com gincanas e atividades lúdicas. A alta gastronomia, por sua vez, é garantida por dois restaurantes e pelos bares, que preparam drinques deliciosos.

O resort também é referência quando o assunto é esporte. Ali, é possível encontrar quadras de tênis e poliesportiva, além de futebol society. O complexo também é dono do Aquiraz Riviera Golf Course, primeiro campo de golfe internacional do Nordeste – o que, definitivamente, o transforma em um dos melhores resorts do Ceará.

Endereço: Rua Marginal do Empreendimento Aquiraz Riviera, s/n, Praia de Marambaia – Aquiraz (CE)