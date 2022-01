Saiba compartilhar trechos de músicas do Spotify nas redes sociais

Bianca Bellucci

Do 33Giga



11/01/2022 | 11:55



Muito além de permitir acompanhar a letra de uma canção, é possível compartilhar trechos de músicas do Spotify nas redes sociais. Na prática, o recurso cria uma espécie de card com até cinco linhas e que será exibido para seus amigos no Instagram, Twitter ou Facebook. A faixa, no entanto, não é reproduzida nas plataformas. Veja como usar a função no tutorial abaixo.

Abra o aplicativo do Spotify (Android ou iOS) e coloque para tocar a música que você quer compartilhar o trecho. Em seguida, dê um toque em “Mais”. Clique no símbolo de compartilhamento (caixinha com seta para cima). Selecione o trecho da música que você quer divulgar. É possível escolher até cinco linhas. Depois, aperte “Compartilhar”. Agora, basta escolher em qual rede social você quer postar o trecho: Stories do Instagram, Facebook ou Twitter.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, confira em capturas como compartilhar trechos de músicas do Spotify nas redes sociais. Tutorial foi realizado com um celular iOS, mas é similar em modelos Android: