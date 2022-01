Na tela. Aulas de Amor. Macaquinhos no Sótão...

Ademir Medici

O mesmo boletim traz outros bons filmes: “Paixão Selvagem” e “Sedução”, dos cartazes reproduzidos. Seriam as próximas atrações.

Cada sessão era aberta com um filme nacional. E o boletim do “Carlos Gomes” advertia: “Não é permitido reservar lugares antes do início das sessões”.

A cada número, o fichário de um artista.

Glenn Ford

Estúdio: Columbia Pictures.

Nascimento: 1º de maio de 1916 em Quebec (Canadá).

Altura e peso: 1m86, 87 quilos.

Cor dos olhos e cabelos: azuis e castanhos.

Amor de sua vida: Eleonor Powell (casados).

Filhos: um.

Profissão anterior: pau pra toda obra.

Acredite ou não: seu verdadeiro nome é Gwellyn Ford.



Ontem dissemos que os boletins do Cine Carlos Gomes traziam também notícias, e reclamações. E faziam memória. Amanhã a gente mostra uma enchente no Centro da cidade em 1937.

A SEGUIR

Memória tem recorrido aos boletins do Carlos Gomes da coleção do comendador Manias como um trailer da grande festa de abril próximo, quando a Prefeitura de Santo André reabrirá o renovado cinema da Rua Senador Flaquer. Vitória do SOS Carlos Gomes, uai..

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Quinta-feira, 13 de janeiro de 1972 – Ano 14, edição 1739

SANTO ANDRÉ – Campo Grande, muita beleza e pouco recurso. A 25 quilômetros do Centro, depois de passar por três municípios – Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra – um dos mais antigos bairros de Santo André, Campo Grande. Ali não existe policiamento e a única escola tem aulas somente até o terceiro ano. A quantidade de casas não vai além de 30 e existe apenas um bar, o Bar Iara, com galinhas ciscando em sua frente. A paisagem é exuberante.

SÃO BERNARDO – Prefeito Aldino Pinotti autoriza a compra de um piano para o então Anfiteatro Cacilda Becker.

SÃO CAETANO – Adquira um autogiro e esqueça o trânsito. Reportagem: Aleksandar Jovanovic. O CAA (Clube Aéreo do Autogiro), com sede à Rua Alagoas, 519, possui mais de 50 sócios. Segue o modelo dos Estados Unidos, onde existem 450 clubes do gênero.

O autogiro – aparelho simples, com uma hélice e espaço para dois lugares – começava a ser visto nos ares da cidade. Era chamado de “o helicóptero dos pobres”. O CAA de São Caetano surgiu em 1964, por iniciativa de Jorge Iwazaki. Foi oficializado em 1º de janeiro de 1968 por Wlademir Romera, seu presidente em 1972, quando concedeu entrevista ao Diário.

EM 13 DE JANEIRO DE...

1902 – Barcelona, 13 (Ag. Havas) – Continuam as greves. Carregadores e descarregadores parados. Quatorze navios no porto, impossibilitados de descarregar carvão.

Paris, 12 – Efetuou-se o duelo entre os oficiais Dirais ou e Vini. O lance foi a espada. O 2º tenente de marinha Diraisou ficou ferido num dos olhos.

1922 – Primeiro de Maio divulga sua nova diretoria: Nelson Cardoso Franco (reeleito presidente), Aldo Henrique Coli (vice-presidente), Joaquim Nogueira (1º secretário); Oswaldo Gurgel Aranha (2º secretário); Angelo Balista (1º tesoureiro); Alfredo Artioli (2º tesoureiro); Comissão Fiscal: Isaac Pelegrini, José Balista e Luiz Zerbi.

Loteria de São Paulo. Corre hoje. 50 contos; bilhete inteiro: 3$500; fração: $700.

1952 – O Corinthians sagrava-se campeão Paulista, versão 1951, com duas rodadas de antecedência, ao golear o Guarani por 4 a 0. Uma campanha onde se destacou o ataque de 103 gols: Claudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Mário.

Pela Segunda Divisão, o XV de Jaú caminhava para ser campeão. A região tinha o Corinthians, de Santo André, entre os classificados da segunda fase. Mas o chamado “Galo Andreense” não ia bem: naquele domingo, foi goleado, em Bebedouro, por 6 a 2 para o Inter local.

1957 – Aparecida erguia sua nova basílica. Começava o ano com todas as fundações prontas, seguindo projeto do arquiteto Benedito Calixto de Jesus Neto. Plano era inaugurar a ala principal da frente em 1958. Seria a terceira maior igreja do mundo.

1992 – A nova diretoria do EC Santo André, eleita em novembro de 1991, é empossada durante solenidade realizada no Parque Jaçatuba. Jairo Livolis é o novo presidente, na sucessão de Germano Schmid.



CORREÇÃO

Após ser aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, o novo Código Civil foi sancionado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso em 10 de janeiro de 2002, diferentemente do informado por Memória na segunda-feira.

A norma aproveitou a estrutura do código de 1916 e ampliou o uso das cláusulas gerais. Também unificou as obrigações de Direito Civil e de Direito Comercial.

Fonte: blog Conjur (Consultor Jurídico).



SANTOS DO DIA

Verônica de Milão

Hilário de Poitiers

Leôncio de Cesaréia



HOJE

Dia do Leonismo Internacional.

Falecimentos

Odilon Luiz de Oliveira

(São Bernardo, 1-8-1833 – 7-1-2021)

Há um ano, Memória noticiava a partida do advogado, contabilista, esportista e memorialista Odilon Luiz de Oliveira, imortal da Academia Paulista de Contabilidade (cadeira 19) e fundador, em 1956, do Escritório São Luiz, no Centro de São Bernardo.

Naquela época, Odilon trabalhava e fazia sucesso como titular da equipe principal de futebol do EC São Bernardo. Seus antepassados já viviam na região antes da chegada dos imigrantes.

Santo André

Ana Rosa de Souza Gomes, 98. Natural de Piatã (Bahia). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sebastian Fuentesal Mencia, 95. Natural da Espanha. Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Polidor aposentado. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

São Bernardo

Esperança Zippe Bresssan, 94. Natural de São Carlos (São Paulo). Residia no Parque Selecta, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério Municipal de Florai (Paraná).

Ephigenia da Cunha Batistini, 90. Natural de Cordeirópolis (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 9. Cemitério de Vila Euclides.

São Caetano

Maria Mendes Pacielli, 89. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 9. Cemitério das Lágrimas.

Antonio Sidney Nóbrega, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Santo Amaro, Capital. Dia 7. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Diadema

Edinete Reis de Jesus Dias, 80. Natural de Poções (Bahia). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 7. Vale da Paz.

Abimael Gomes de Menezes, 79. Natural de Ipanema (Minas Gerais). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 7. Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).

Mauá

Dolores Nogueira Moreira, 92. Natural de Luís Antonio (São Paulo). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 8, em Santo André. Memorial Planalto.

Ribeirão Pires

Kazuo Nishimura, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Aurora, em Ribeirão Pires. Dia 6. Cemitério São José.

José Vieira de Souza, 65. Natural de Cajazeiras (Pernambuco). Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 1º. Cemitério São José.