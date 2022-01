Dólar tem alívio na pressão e recua com investidor à espera de Powell

11/01/2022 | 10:26



Os mercados de câmbio mostram o dólar enfraquecido ante a grande maioria das moedas na manhã desta terça-feira, numa tendência que está sendo replicada por aqui. No entanto, a expectativa pela fala do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, e o clima de incertezas doméstico limitam correções mais expressivas do dólar. Com o endurecimento do discurso do Fed e os ruídos políticos e fiscais no Brasil, a moeda americana contabiliza alta de 1,76% em janeiro.

Powell tem audiência no Senado americano ao meio-dia e será submetido a uma sessão de perguntas, nas quais os investidores buscarão pistas valiosas sobre os próximos passos da política monetária americana. "As nuances e os detalhes da fala do mandatário do Fed deverão ser de grande relevância, neste momento em que três aumentos das fed funds em 2022 têm se tornado um piso para o mercado", diz o Departamento de Economia da Renascença Corretora em análise matinal.

Neste início de dia, os preços do petróleo avançam, os juros dos Treasuries de 10 e 30 anos recuam e os índices futuros da Bolsa de Nova York sobem, todos indicando menor busca por proteção no dólar. No ambiente político-institucional, os investidores seguem acompanhando as pressões sobre o governo no que diz respeito aos reajustes aos policiais e as paralisações de servidores de outras esferas da administração federal.

Às 10h09, o dólar à vista era negociado a R$ 5,6487, em baixa de 0,45%. No mercado futuro, a divisa para liquidação em fevereiro recuava 0,29%, aos R$ 5,6735. O Dollar Index (DXY), que mede a variação do dólar ante uma cesta de seis moedas fortes, tinha baixa de 0,08%.