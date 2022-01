Taxas futuras de juros têm leve alta após IPCA acima da mediana

11/01/2022 | 10:24



Os juros futuros operam em leve alta, após o IPCA de dezembro ter mostrado alta de 0,73% do IPCA em dezembro, de 0,95% em novembro, acima da mediana (0,65%) das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast. E a média dos cinco núcleos de inflação acompanhados pelo Banco Central, os preços livres, os bens industriais e os serviços também superaram as medianas. Às 9h37 desta terça, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2023 estava em 12,10%, de 12,08% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2025 marcava 11,56%, de 11,50%, e o para janeiro de 2027 exibia taxa de 11,44%, de 11,39% no ajuste de ontem.