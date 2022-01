Após morte de Batoré, Antonia Fontenelle critica o humorista nas redes sociais: Foi cruel e covarde comigo!

11/01/2022 | 10:10



Como você viu, o comediante Batoré acabou morrendo na última segunda-feira, dia 10, e Antonia Fontenelle que não tem muito freio na língua aproveitou para soltar algumas alfinetadas no humorista em suas redes sociais.

Hoje morreu um cearense, que todos chamam de humorista e que pra mim ele não passava de um cara covarde, machista e que me apontou, me julgou, foi cruel, foi covarde comigo sem nunca ter me visto na vida, sem nunca eu ter feito nada com ele, o tal do Batoré. Agora, um monte de gente: ai, coitadinho. Batoré morreu! Coitadinho o c*, não é porque ele morreu que ele passou a ser santo e vai morar com Deus.

Caso você não saiba, a briga entre Fontenelle e Batoré é antiga e em 2019, a influenciadora processou o comediante e chegou a pedir até 110 mil reais de indenização por danos morais após ele ter a chamado de rapariga.

Batoré teria ficado bem ofendido quando Antonia Fontenelle acabou criticando o estado de Alagoas depois que Henri Castelli teria sido agredido em um bar. Vixe!