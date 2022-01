Entregas de Uber Flash e Flash Moto passam a exigir código PIN

Da Redação, com assessoria

A Uber anuncia que, a partir desta segunda-feira (10), as entregas de Uber Flash e Flash Moto terão um código de verificação. O objetivo do novo recurso é trazer maior segurança para os usuários. Na prática, a função funcionará da seguinte forma: no momento da conclusão da viagem, o aplicativo pode solicitar que o destinatário informe ao parceiro um código PIN de quatro dígitos.

Como usar o Uber Flash e Flash Moto com PIN de verificação?

Abra o app da Uber e toque no ícone com um pacote (“Entrega”) Verifique se o seu item está devidamente embalado e se atende às diretrizes dos serviços, como limites de peso, de valor e dimensões Antes de inserir o endereço, selecione a opção “Enviar” ou “Receber” e adicione nome e telefone do destinatário ou remetente Digite o endereço de retirada e de entrega do item e confirme se as informações estão corretas Selecione a opção, “Escolher Flash” ou “Escolher Flash Moto”, e confirme o endereço Complete as informações solicitadas (nome e número de telefone) do remetente ou destinatário. Importante: Esse passo é obrigatório para que seja possível enviar o PIN ao destinatário Reveja as regras da modalidade escolhida e confirme se concordar Atenção: quando o motorista ou entregador parceiro chegar, o item deve ser entregue para ele. Use o chat do aplicativo se precisar se comunicar ou fornecer mais informações O destinatário receberá o PIN de verificação no celular indicado nas informações solicitadas, e deve passá-lo ao motorista parceiro no ato de entrega do item

Diretrizes das entregas de Uber Flash e Flash Moto

No Uber Flash, usuários podem solicitar a motoristas parceiros viagens para o transporte de objetos com até 20kg como pacotes, presentes, documentos e outros artigos pessoais, de porte médio ou pequeno, que possam ser acomodados com segurança no porta-malas do veículo. Já no Flash Moto, os itens devem ser de pequeno porte e ter até 10kg, levando em consideração que serão transportados nas bags dos entregadores parceiros.

Não é permitido enviar itens cujo transporte seja proibido por lei ou pelas regras da modalidade, incluindo o limite de valor de R$ 500. Antes de cada solicitação, as regras das entregas de Uber Flash e Flash Moto são exibidas no aplicativo para que o usuário possa verificar e concordar antes de seguir com o pedido.