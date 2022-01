As agendas de Grana e sua força no partido

Do Diário do Grande ABC



11/01/2022 | 09:51



O ex-prefeito de Santo André Carlos Grana (PT) segue cada vez mais ativo no cenário político do município. Nem mesmo o fato de hoje morar na cidade litorânea de Guarujá, para onde mudou há cerca de seis meses, faz com que o petista

perca o contato com as bases da legenda. Grana, aliás, tem atuado de forma significativa na promoção de nomes do partido que irão disputar a eleição deste ano. Depois de realizar, no fim do ano passado, plenária com o presidente estadual

do partido e pré-candidato a deputado federal Luiz Marinho, agora o ex-prefeito de Santo André está empenhado em realizar um ato no município de apoio à pré-campanha de Fernando Haddad a governador. Se tudo der certo, o encontro

será no dia 28, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos.

Bastidores

Propaganda

O Mauá FC disputa a Copa São Paulo com camisa onde está estampada a logomarca do governo do prefeito Marcelo Oliveira (PT). O time tem como técnico Betinho Dragões, que também é vice-presidente do clube e ex-vereador na cidade. O que se estranha é que a equipe mais antiga do município no futebol profissional, o Grêmio Mauaense, não tem a mesma atenção da administração pública. A dúvida que fica é se o governo Marcelo Oliveira tem algum custo para ostentar a propaganda na camisa do Mauá.

Apego

Em São Caetano, Tite Campanella (Cidadania) deixou a chefia do Palácio da Cerâmica e retomou o posto de vereador, inclusive é o presidente do Legislativo. Entretanto, parece ainda estar com o pensamento exclusivamente na chefia do Executivo, onde não apresentou bom desempenho. Ao menos é o que deixa transparecer em suas redes sociais. Desde a transferência de cargo para José Auricchio Júnior (PSDB), em 23 de dezembro, Tite realizou postagens quase diárias lembrando ações de quando esteve como prefeito interino. Até ontem, havia feito dez posts com citações no passado, a exemplo de “há um ano, no exercício do mandato de prefeito” e “foi sensacional ser prefeito de São Caetano no ano passado”.