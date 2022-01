Rio Grande já tem novo nome na Saúde

Arthur Gandini

Do Diário do Grande ABC



11/01/2022 | 08:28



O médico pediatra Walter Cordoni tomou posse ontem como novo secretário de Saúde de Rio Grande da Serra. Ele assume em meio a críticas de moradores da cidade em relação ao serviço prestado pela UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do município. A unidade, no bairro Vila Figueiredo, ficou sem energia na última quinta-feira e, segundo relatos nas redes sociais, os geradores do local não funcionaram. Em meio à escuridão, pacientes foram enviados de volta para as suas casas. O antigo responsável pela secretaria, Tchello Pierro (DEM), pediu exoneração do cargo no dia seguinte ao caso. Alegou questões pessoais e profissionais para tomar a decisão.

Cordoni é a terceira pessoa a ocupar a secretaria em menos de um ano. Em abril de 2021, a biomédica Maria José Pereira Zago, conhecida como Zezé, pediu demissão após sofrer mal súbito em decorrência de hipertensão arterial. O novo secretário também é mais um nome na gestão do prefeito Claudinho da Geladeira (PSDB) que é ligado ao prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB). Os outros são o secretário de Governo, Admir Ferro, e a titular da pasta de Comunicação, Kati Dias, que estavam no governo de Morando antes de migrarem para o Executivo de Rio Grande da Serra. O novo secretário, por sua vez, ingressou na Secretaria de Saúde de São Bernardo em 1977. Foi coordenador das UBSs (Unidades Básicas de Saúde), chefe de seção do ambulatório de especialidades, diretor de atenção secundária à saúde e diretor do departamento hospitalar.

"Temos de fazer um estudo epidemiológico para saber quais são as doenças mais comuns e saber do que a população precisa. Outro objetivo é tornar mais eficiente a atenção básica. Se não houver cuidados nessa área, haverá desdobramentos no atendimento de urgência e emergência. E, o mais importante, tratar a população com respeito e cortesia, pois a medicina não é linha de produção", declarou Cordoni ao tomar posse.

LEGISLATIVO

Vereador de oposição, Claudinho Monteiro (PTC) critica a situação da saúde na cidade e o nome de Walter Cordoni para a pasta. "Nossa cidade virou um puxadinho de São Bernardo? Nem o Dr. Drauzio Varella conseguiria cuidar da nossa saúde sendo que temos um prefeito fraco de gestão, que não sabe o que faz e que aceita ordens de terceiros", disparou. Parlamentar da base, Zé Carlos (Cidadania) afirma que a falta de energia ocorreu em todo o bairro da UPA. Disse que o Executivo agiu para apurar o ocorrido e que há cobrança excessiva sobre o Paço. "Tudo vai nas costas do prefeito. Ele estávendo de quem é a responsabilidade, isso não pode acontecer. A saúde pública é complexa", defendeu.

Em nota, a Prefeitura informou "que a situação do fornecimento de energia elétrica está normal na UPA e que os geradores passaram por revisão". Também disse que "o secretário elaborará seu plano de trabalho para lidar com os novos casos de Covid-19. Na manhã de hoje (ontem), iniciou vistorias nas UBSs, e teve a oportunidade de conversar com funcionários. Até o fim da semana pretende conhecer as oito UBSs e a UPA".