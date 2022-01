Presença que transforma o futuro

Do Diário do Grande ABC



Em 2021, outro ano extremamente desafiador, o Sebrae-SP (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – São Paulo) optou por incorporar o enorme contingente de pequenos negócios – 5 milhões – ao novo cenário de oportunidades que surgiram com a pandemia. Afinal, era preciso garantir a solidez desses empreendimentos para que cumprissem seu importante papel social. Foram eles os grandes responsáveis pela criação de novos postos de trabalho (em média, 70%) no ano passado. Agimos focados em transformar realidades. Foram mais de 5 milhões de atendimentos realizados, sendo que 3,8 milhões pela via digital. Em pesquisa junto aos empresários atendidos, 89% relataram manutenção ou aumento no faturamento, 98% incorporaram práticas inovadoras e 60,5% informaram manutenção ou redução nos custos. Dentre esses atendimentos estão os mais de 463 mil empreendedores capacitados pelo programa Empreenda Rápido; assim como os milhares de empresários atendidos nos 150 PDLs (Projetos de Desenvolvimento Local), implantados com respeito à vocação regional.



Ser sinônimo de presença foi possível com a total integração de esforços e recursos de parceiros municipais e estaduais. Em 2021, inauguramos 128 postos Sebrae Aqui, totalizando 362 unidades em atividade, com cobertura a 90% dos pequenos negócios. Transformação digital do Sebrae-SP garantiu outros saltos significativos. Exemplo foi a Feira do Empreendedor 2021, maior evento digital de empreendedorismo do mundo. Em cinco dias, foram quase 200 mil atendimentos a 50,5 mil clientes distintos que acessaram a plataforma inédita Sebrae Experience e geraram negócios futuros de R$ 150 milhões. Aprovamos ainda investimentos de R$ 350 milhões a serem aplicados até 2024 em programas e soluções que alavanquem e promovam comercialmente tecnologias que estão sendo produzidas nos centros tecnológicos paulistas. Este recurso vai permitir, por exemplo, consolidar apoio às 1.400 startups já apoiadas pelo Sebrae-SP em 120 municípios. Um hub poderoso de 25 parceiros sendo formando para implementar todas estas ações.



O ciclo se completa com apoio à cultura empreendedora. Remodelamos o programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos, que atendeu 460 mil alunos das redes pública e privada, e nacionalizamos a Faculdade Sebrae. Em parceria com sebrae nacional e o MEC (Ministério da Educação e Cultura), na faculdade serão capacitados, até 2023, quase 600 mil professores da rede pública de todo Brasil, em temas focados na cultura empreendedora. Neste ano, quando Sebrae completa 50 anos de apoio ao pequeno negócio, vamos continuar sendo presença que transforma, levando aos empreendedores ações de alto impacto. Esse é o legado do Sebrae presente.



Tirso Meirelles é presidente Sebrae-SP.<EM>



PALAVRA DO LEITOR

Será?

Fico imaginando como ficarão os fãs do presidente quando finalmente ficar provado que a facada nunca existiu! Está próximo.

João Vieira

Diadema



Vacinas

O Brasil não é País sério, teria dito Charles De Gaulle, não com esse sentido, mas a pecha ficou. E quando vemos o mesmo ciclo de Covid que vivemos há 12 meses repetir-se, não tem como não lembrar De Gaulle: autoridades acreditando que é o fim da pandemia, as pessoas promovendo festas, muitos abandonando as máscaras, hospitais lotando e com seus médicos e enfermeiros adoecendo novamente. A ômicron chegou! Espera-se que as Forças Armadas estejam mais preparadas, mas 32,2 mil soldados do Exército (15% do total) e 4.300 (6,6%) da Aeronáutica negaram-se a receber a vacina. Do total de soldados, foram completamente imunizados contra a Covid, 121,2 mil (56,3%) do Exército e 36,5 mil (54,9%) da FAB (Força Aérea Brasileira). A Marinha recusou-se a divulgar informação. Eita!

Mario Eugenio Saturno

São Jose dos Campos (SP)



A imbecilidade

A imbecilidade é um mal, doença, que se alastrou pelo Brasil, principalmente na administração pública. A reprodução dos imbecis brasileiros tornou-se endêmica por falta de ensino de educação moral e cívica. Governo e povo dão coice até em sua própria obra. O direito positivo que impera na maioria dos países para tentar manter o equilíbrio, aqui no Brasil, se tornou o instrumento da discórdia e o veículo da maior hostilidade. Os três poderes aqui no Brasil, como corpo, alma e espírito do indivíduo, só servem para baixo clero. A Suprema Corte da Justiça aqui no Brasil faz as vezes de um tribunal de exceção. A promiscuidade substitui a sociabilidade, ao ponto de dar o direito de voto ao analfabeto.

Bilac de Almeida Bianco

São Caetano



Anvisa humilha

Presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres dá verdadeira lição de moral a Jair Bolsonaro! E exige que o presidente se retrate publicamente sobre sua suspeita de que integrantes deste sério órgão de Estado (e não de governo) estejam levando vantagens quando aprovam a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Que, infelizmente, esse desumano Bolsonaro, sem respeito algum à vida dos brasileiros e sem embasamento algum científico, também é contra que crianças brasileiras sejam vacinas contra a devastadora Covid-19. Barra Torres disse que, como militar e médico que é, sempre agiu com dignidade suas funções. E que Jair Bolsonaro ‘exerça a grandeza que seu cargo demanda e, pelo Deus que o senhor tanto cita, se retrate’! Certamente este presidente, rei das fakes news, assim como sempre afrontou as nossas instituições, não terá a tal grandeza que seu cargo exige para se retratar.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)



Hipólito

Faço minhas as palavras da leitora Talita Vergere (Ainda?, ontem). Não é possível que a fiscalização vai deixar esse senhor fazer sempre o que bem entende. Qual é o acordo com ele? Não é possível!

Maria Helena Alves

Santo André



Capitólio

O País chora a dor de mais uma tragédia, desta vez na cidade de Capitólio, Minas Gerais, no lago de Furnas, com perda de dez vidas e dezenas de feridos. Mesmo com toda chuva que castiga a região, nada de orientação, como simples folheto que deveria ser distribuído aos donos dos barcos e turistas para não aproximação das estruturas rochosas, com possibilidade de despencar, como infelizmente ocorreu. E essa irresponsabilidade custou vidas. O setor de turismo, que gera muito emprego no mundo, ainda é tratado pelas nossas autoridades de forma empírica e amadora. Medidas de prevenção inexistem, e ocorrem somente depois de tragédia, como, por exemplo, Boate Kiss, Mariana, Brumadinho etc. Será que um dia vamos aprender a fazer o dever institucional de proteger nossos cidadãos?

Paulo Davi

São Carlos (SP)