Maioria das Bolsas de NY fecha em queda; Nasdaq reage na reta final

10/01/2022 | 18:34



O mercado acionário de Nova York registrou quadro majoritariamente negativo, nesta segunda-feira, 10, com menor propensão entre investidores a apostar nas ações. No meio do dia, a fuga do risco se exacerbou, com o Nasdaq entrando em território de correção, porém mais adiante o movimento foi revertido e esse índice ainda conseguiu ganho modesto.

O índice Dow Jones fechou em baixa de 0,45%, em 36.068,87 pontos, o S&P 500 recuou 0,14%, a 4.670,29 pontos, e o Nasdaq subiu 0,05%, a 14.942,83 pontos.

O avanço recente dos juros dos Treasuries continuou a pressionar ações de gigantes de tecnologia em parte do pregão, mas houve melhora desses papéis na reta final do dia. Apple subiu 0,01% e Microsoft teve alta de 0,07%, enquanto Alphabet subiu 1,21%. Tesla registrou ganho de 3,03%, recuperando perdas recentes e agora passando a exibir leve alta neste ano.

Os retornos dos bônus americanos são apoiados pela perspectiva de aperto monetário pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), com vários bancos e consultorias apostando que a primeira alta de juros nos EUA neste ano ocorrerá em março. Nesta segunda-feira, um dirigente do Fed, Tom Barkin, afirmou que essa é uma possibilidade.

A Oanda afirma em relatório a clientes que as ações em Nova York foram pressionadas pela perspectiva de que o Fed atue rápido para elevar os juros, diante da inflação forte - os EUA publicam novos dados sobre a trajetória dos preços nesta semana. Segundo a Oanda, "todos os traders leram" a avaliação do Goldman Sachs de que o Fed pode elevar quatro vezes os juros neste ano, além de começar a reduzir seu balanço.

Entre outros papéis importantes, os bancos - que em geral são beneficiados pelos avanços dos Treasuries - não tiveram sinal único, com Citigroup em alta de 0,38% e JPMorgan, de 0,10%, mas Bank of America em queda de 0,51%. Já Boeing recuou 2,87%, pressionando o índice Dow Jones, e Caterpillar cedeu 1,14%.

A desenvolvedora de jogos Zynga subiu 40,67%, após a notícia de que ela será adquirida pela Take-Two Interactive em acordo que envolverá dinheiro e ações, com valor de mercado de US$ 12,7 bilhões.

*Com informações da Dow Jones Newswires