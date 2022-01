Fluminense mantém 100% de aproveitamento e mais 7 se classificam na Copinha

10/01/2022 | 17:58



Em um jogo duro, o Fluminense confirmou o primeiro lugar do Grupo 6 ao ganhar da Matonense por 3 a 2, na tarde desta segunda-feira, em Matão, pela terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Com 100% de aproveitamento, o Fluminense terminou como líder do Grupo 6 e seu adversário na próxima fase pode ser Francana-SP, Juventude ou Ponte Preta. O outro classificado foi o Jacuipense-BA, que mais cedo goleou o Fast Clube-AM por 6 a 0 e ficou na vice-liderança da chave.

O Fluminense foi surpreendido antes do primeiro minuto, quando Iago Teixeira aproveitou rebote do goleiro Thiago e abriu o placar para a Matonense. O gol não abateu o time tricolor, que criou boas oportunidades antes de empatar aos 28 minutos. Jhonny cruzou e Guilherme subiu livre para cabecear no cantinho. O Fluminense se animou e chegou a criar algumas chances, mas não conseguiu convertê-las e o primeiro tempo terminou empatado em 1 a 1.

Assim como aconteceu na etapa inicial, o Fluminense iniciou o segundo tempo desatento e viu a Matonense ficar na frente do placar mais uma vez aos dois minutos. Juan Carlos se antecipou ao goleiro após cobrança de escanteio e desviou de cabeça. Apesar de não fazer uma boa partida, o Fluminense contou com a estrela de Luan Brito para ganhar a partida. O atacante, que estava no banco de reservas, empatou aos 31 e virou aos 35 minutos.

Outros sete clubes passaram para a 2ª fase da Copa São Paulo: Flamengo-SP, Avaí, ABC, Juventus, Mauá-SP, Vila Nova-GO e Ituano. Agora, são 45 classificados ao todo. Agora, são 45 classificados ao todo para a fase seguinte da competição de base.

Confira os jogos desta segunda-feira:

11h

Atlético-MG 3 x 2 Monte Azul-SP

13h

Aquidauanense-MS 0 x 0 Guarani-SP

Jacuipense-BA 6 x 0 Fast Clube-AM

São José-RS 2 x 3 XV de Piracicaba-SP

Concórdia-SC 0 x 3 Ituano-SP

Fluminense-PI 0 x 2 Red Bull Bragantino-SP

Santana-AP 0 x 1 Guarulhos-SP

Volta Redonda-RJ 6 x 1 Mauaense-SP

Canaã-BA 2 x 1 Portuguesa Santista-SP

13h15

Votuporanguense-SP 1 x 1 Bahia-BA

15h

São Raimundo-RR 0 x 1 Portuguesa-SP

15h15

Juventus-SP 0 x 1 CRB-AL

Mauá-SP 0 x 0 Atlético-GO

Flamengo-SP 1 x 1 Avaí-SC

Jaguariúna-SP 0 x 3 ABC-RN

União Suzano-SP 1 x 2 Fortaleza-CE

Manthiqueira-SP 0 x 5 Vitória-BA

Matonense-SP 2 x 3 Fluminense-RJ

Tanabi-SP 0 x 2 Vila Nova-GO

17h

Camaçariense-BA x Santo André-SP

17h15

União Mogi-SP x Internacional-RS

17h45

Confiança-PB x Ponte Preta-SP

Resende-RJ x River-PI

19h15

Osasco Audax-SP x Joinville-SC

20h

Francana-SP x Juventude-RS

São José-SP x Corinthians-SP