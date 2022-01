Tereza Seiblitz fala sobre processo de pensão de André Gonçalves: Tentei conversar com ele

10/01/2022 | 17:11



Como você viu, André Gonçalves teve prisão domiciliar decretada por não pagar pensão alimentícia para as filhas - e segue em dívidas. Tereza Seiblitz, mãe de Manuela Seiblitz, falou ao Domingo Espetacular sobre o processo na Justiça com o ex. De acordo com a atriz, os problemas com a pensão iniciaram em 2009. No entanto, antes disso, ele era um pai alegre, mas não presente.

- Ele não pagava sempre. Pagava, parava de pagar.. Eu estava contratada e não era um problema. Começou a virar um problema quando não estava mais contratada e ele baixou a pensão.

Tereza ainda afirmou que aconteceram tentativas de conversa, mas nada foi resolvido.

- Tentei conversar com ele umas três vezes. Ele foi muito grosso, falou que não queria conversar e mandou um advogado direto.

A atriz também comentou sobre a ausência do ator como pai.

- O pai nunca foi a uma estreia. Não foi em uma reunião de escola... Tive um pai muito presente. Então, não faço ideia do que é não ter um pai que esteja lá na hora em que você precisa afetivamente.

André está devendo 109 mil reais para filha mais velha, Manuela, além de mais de 350 mil reais de pensão para a filha Valentina, fruto do relacionamento com Cynthia Benini.