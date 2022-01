MC Mirella manda indireta após separação com Dynho Alves e viagem com Caio Castro

10/01/2022 | 17:10



Toda dona de si! Aproveitando a solteirice em Orlando, nos Estados Unidos, MC Mirella usou as redes sociais para dar aquela alfinetada após separação com Dynho Alves. No último domingo, dia 9, ela publicou uma foto exibindo o corpão de biquíni, e escreveu:

Eu nasci para ser minha!

Vale lembrar que, recentemente, o ex-marido da funkeira se revoltou com a provocação de um internauta após Mirella ir viajar com Caio Castro. Eita!