Retórica divisionista da Sérvia aumenta tensões na Bósnia-Herzegovina, diz UE

10/01/2022 | 16:20



A União Europeia disse nesta segunda-feira que condena firmemente a "retórica negativa, divisionista e inflamatória" usada pelos líderes da República da Sérvia durante as comemorações realizadas no domingo, 9 de janeiro.

"Essa retórica e ações aumentaram ainda mais as tensões entre as comunidades em todo o país e estão aumentando ainda mais a crise política em curso. Põem em risco a estabilidade e a prosperidade do país e estão em total contradição com a perspectiva da UE, que só pode basear-se numa Bósnia-Herzegovina única, unida e soberana", disse o bloco em documento divulgado nesta segunda-feira.

A UE diz ter apelado repetidamente aos líderes da Sérvia para se desvencilharem de tais ações e retórica e para resolver os problemas através do diálogo. "A liderança da Sérvia deve contribuir para acabar com uma preocupante tendência de ódio e intolerância. Isso deve incluir o fim da glorificação dos criminosos de guerra e a negação de seus crimes."