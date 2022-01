Boninho dá novas dicas sobre quem estará no BBB22 e data de divulgação da lista de participantes é definida

10/01/2022 | 16:10



O BBB22 está vindo com tudo e a curiosidade para saber quem está na lista de participantes da edição só aumenta!

Boninho decidiu começar a semana colocando o público para pensar, e nesta segunda-feira, dia 10, publicou um vídeo em seu Instagram com novas dicas sobre os participantes.

São elas:

No BBB22, 3+1=5

Tem gente que adora frutos do mar... É só não cair na xepa

Que chora à toa

Já pode se preparar para regar as plantas

Vai pedir cooler com cachaça e cerveja

Tem três filhas... só que não

É cheio de mania... Mas não é o Rei

Tem quem adora um vira lata

E não para por aí!

Segundo o Extra, Brunna Gonçalves, esposa de Ludmilla, é uma das famosas que fará parte do camarote da edição, e já está em seu pré-confinamento no Rio de Janeiro. O veículo ainda diz que ela é a estrela da pista sobre um participante que adora mudar o visual, pois sempre aparece com cabelos diferentes!

Mas se você está cansado de tentar adivinhar participantes por meio de dicas, também temos boas notícias.

O programa Encontro desta segunda-feira, dia 10, revelou que a lista oficial de participantes do BBB22 será divulgada na próxima quinta-feira, dia 13. Ou seja, falta pouco para sabermos quem realmente estará na casa mais vigiada do Brasil!

E aí, animado para acompanhar o reality?