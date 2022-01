Boninho desmente surto de Covid-19 na equipe do BBB22

10/01/2022 | 16:10



Após o surgimento de boatos de que a equipe do BBB22, principalmente o pessoal de cenografia, estaria passando por um surto de Covid-19, Boninho apareceu para falar sobre a situação. O diretor do reality se pronunciou nos Stories do Instagram nesta segunda-feira, dia 10, e desmentiu o surto da doença em sua equipe.

- Do momento é mentira ou fake news, a equipe do BBB não está cem por cento com Covid, o pessoal da cenografia não está com Covid, o pessoal da produção não está com Covid? É lógico, a gente teve algumas baixas, natural, mas o ritmo continua igual.

Ele ainda citou a diretora de cenografia do BBB.

- É mentira, é fake news. Imagina se toda a equipe de cenografia tá com Covid, não tá? Camila, nossa diretora de cenografia está inteirinha, tudo certo, não está com Covid.

Boninho ainda ressaltou que a estreia do reality acontece na próxima segunda-feira, dia 17, ou seja, faltam apenas sete dias para o BBB22.

Ansiosos?