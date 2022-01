Mariana Rios beija João Guilherme após negar affair com Bruno Montaleone

10/01/2022 | 16:10



Como você já viu, Mariana Rios desmentiu affair com Bruno Montaleone após ficar irritada com notícias falsas. Apesar de reclamar sobre matérias com o seu nome, no último domingo, dia 9, a atriz postou uma foto em seu feed do Instagram beijando João Guilherme. Na legenda, ela escreveu:

Oh, mãe! Olha como o João Guilherme tá no baile.

Mesmo dando um selinho no filho do cantor Leonardo e dizendo que está viajando com amigos, Mariana apareceu perto do ex-namorado de Sasha Meneghel em diversas fotos postadas por amigos. Segundo o jornal Extra, eles foram vistos aos beijos na última quarta-feira, dia 5.