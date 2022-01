52 destinos para viajar em 2022 – Serra da Capivara está na lista do The New York Times

Redação

Do Rota de Férias



10/01/2022 | 17:55



A Serra da Capivara, no Piauí, é o único local brasileiro presente na lista dos 52 destinos para viajar em 2022 divulgada pelo jornal americano “The New York Times”.

Seguro viagem prático e eficiente – Ganhe 5% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS5 na caixa “Cupom de desconto” da Seguros Promo.

A tradicional seleção traz em primeiro lugar, neste ano, a cidade italiana de Chioggia, uma espécie de “mini Veneza”. O Parque Nacional Chimanimani, em Moçambique, e o bairro do Queens, em Nova York (EUA), completam o pódio. A Serra da Capivara desponta na 45ª posição.

Destinos para viajar em 2022

DepositPhotos Ilhas Cíes, na Espanha, um dos lugares para viajar em 2022

O principal critério adotado pelo periódico americano para elaborar a lista dos destinos para viajar em 2022 foi a sustentabilidade.

Assim, diversos destinos que inspiram turistas preocupados com as pegadas de carbono deixadas durante o passeio ingressaram a seleção. É o caso da estação de esqui de Estes Park, no Colorado (EUA), onde há trilhas que dispensam o uso de teleféricos, e da região costeira de Höga Kusten, na Suécia, cujo plano de se tornar neutra em carbono até 2030 é um dos mais respeitados do mundo.

Siga a cobertura de nossos repórteres por todo o mundo, diariamente, no Instagram @rotadeferias, com direito a belas fotos e stories curiosos.

Bairros étnicos que se destacam como centro cultural, a exemplo do Queens, em Nova York, e arquipélagos que resistem ao turismo excessivo para preservar a natureza, como as Ilhas Cíes, na Espanha, também merecem destaque.

Serra da Capivara: um dos destinos para visitar em 2022

DepositPhotos Pinturas rupestres

Fora da lista dos destinos mais desejados por brasileiros, a Serra da Capivara, ou Parque Nacional da Serra da Capivara, é um lugar fantástico situado no Piauí. Apontado como Patrimônio Cultural Mundial pela Unesco em 1991, o local reúne a maior concentração de arte rupestre ao ar livre do planeta.

Ali, em meio às dramáticas formações rochosas da caatinga nordestina, a paisagem remete a destinos mais famosos, como os desertos do Arizona (EUA) ou do Atacama (Chile). O grande destaque, porém, são os vestígios arqueológicos que datam de até 20 mil anos atrás, documentados pela primeira nos anos 1960 pela arqueóloga franco-brasileira Niède Guidon, agora com 88 anos.

As pinturas, quase todas elas em ocre vermelho, representam caçadores, animais e brincadeiras. Boa parte dessa história pode ser conferida em detalhes no ótimo Museu do Homem Americano, um dos destaques da região.

Para quem procura o que fazer na Serra da Capivara, vale saber que há várias trilhas na região, quase todas elas grandes reveladoras de pinturas rupestres. O percurso mais famoso passa pelo Baixão da Pedra Furada, mas também dá para fazer a trilha que leva ao Alto da Pedra Furada, encarar o Desfiladeiro da Capivara e visitar o Baixão das Andorinhas.

Como chegar à Serra da Capivara

A base para visitar o Parque Nacional da Serra da Capivara, um dos 52 destinos para viajar em 2022, segundo o “The New York Times”, é a cidade de São Raimundo Nonato. O trajeto desde Teresina, a capital do Piauí, é longo, de cerca de sete horas, mas realizado, na maior parte do tempo, em boas estradas. Quem quiser também pode seguir para a região em táxis aéreos.

52 destinos para viajar em 2022

A Serra da Capivara foi selecionada pelo “The New York Times” como um dos 52 destinos para viajar em 2022. Confira a lista completa.