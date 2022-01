SOS Carlos Gomes A presença do Comendador Manias. Próxima atração...

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



12/01/2022 | 05:39



Quem por certo estaria vibrando com a notícia veiculada aqui no Diário pelo prefeito Paulo Serra – de que o novo/velho Carlos Gomes vai voltar a funcionar - seria o saudoso comendador Carlos Manias Neto. Ele gostava tanto do Cine Carlos Gomes, que guardou todos os boletins que o cinema editava anunciando as suas atrações.

Esta página sente-se honrada por ter recebido os boletins das mãos do Sr. Manias. Falamos deles de passagem, anos atrás. Voltamos a focalizar os boletins quando da partida do seu colecionador, em 2002; Agora que o Carlos Gomes será reaberto, é hora de folhear novamente aqueles informativos.

O próprio comendador era um dos colaboradores da publicação, que além dos filmes e dos artistas, noticiava a cidade de Santo André, inclusive apontando os seus problemas.

Os anúncios publicitários eram um destaque a parte. A cidade prestigiava os boletins e hoje eles são uma fonte de pesquisa de primeira.

Entre os anunciantes, a Casa Serra, de Américo Serra, avô do atual prefeito.

Casa Serra. Rua Senador Flaquer, 194. Casimiras. Linhos. Tropicas. Sarjas. Mesclas. Tricotines. Ramies. Aviamentos em geral. Confecções finas para cavalheiros. É por isso que o também saudoso Américo Serra andava sempre tão elegante... E quem mais prestigiava o Carlos Gomes? Vejam só alguns casos, prezados José Bueno Lima e Gerson Gomes da Silva, que adoram lembrar antigos endereços comerciais andreenses:

Alta Moda Madame Coutinho e Madamoiselle Jordão: Rua Coronel Alfredo Flaquer, 242.

A Fortaleza, Cia Nacional de Seguros, de José Garcia: rua General Glicério, 365.

Bomba de gasolina e óleo Texaco, de Septimo Pedro Bertti: rua Coronel Oliveira Lima, 316 (aberto dia e noite em frente ao Bar Esporte).

Serviço Funerário Santo André, de José Pagano Saes: Rua Coronel Oliveira Lima, 486.

Calçados A Tropical, de Fortunato Galuzzi: Rua Coronel Oliveira Lima: 497.

Casa Brasileira, de Rubens M. Marsili: Rua Coronel Oliveira Lima, 295.

Tinturaria Paulista, “a mais antiga e melhor da cidade”: Rua Coronel Oliveira Lima, 477.

Bar Marabá, “do amigo Jojo”: rua Senador Flaquer, 32.

E mais: Casa Marzocca, Bar e Recreio Santo André, Alfaiatara Somera, Julio Bitelli (despachante oficial da Prefeitura), A Voz de Ouro (Pegoraro & Chiarelli), Mercearia Daniel, Casa Celi, Fábrica de Molas Maryland...

E O CINEMA?

O caro leitor deve estar perguntando: de quando é esse boletim? Folheamos as 12 páginas, e não encontramos o expediente. Entre os 250 boletins originais que ganhamos do Comentador Manias, fomos escolher justamente este que não tem data...

O boletim fala das atrações cinematográficas do Carlos Gomes. Findou o espaço. A gente continua amanhã. Próxima atração, em “technicolor”: não percam...



Carlos Manias Neto

(Santo André, 1922-2-2002)

Comendador Manias, o pesquisador que guardou a coleção de boletins com a divulgação dos filmes do Cine Carlos Gomes, nasceu, foi criado, estudou e sempre trabalhou na sua Santo André, com uma escapadela para Mauá...

Foi músico. Trabalhou na unidade local da Casas Pernambucanas, tão logo a mesma se instalou em Santo André. Acompanhou o processo de industrialização da cidade como funcionário da Pirelli, International e Recap, onde começou em 1954 e trabalhou por 30 anos.

Ultimamente, presidia o Conselho Superior da Sociedade Cultural Ítalo-Brasileira e participava como diretor da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).

Pertenceu ao Gipem (Grupo Independente de Pesquisadores da Memória) e ao SOS Carlos Gomes.

DOCUMENTO. Um dos 250 boletins do Cine Carlos Gomes doado à Memória pelo comendador Manias: o dia a dia de um espaço cultural que voltará a abrir. Aguardem...

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Quarta-feira, 12 de janeiro de 1972 – Ano 14, edição 1738

DIADEMA – O prefeito Evandro Caiaffa Esquivel reafirma o seu propósito de construir o Paço Municipal.

MAUÁ – Denunciado o perigo de três lagoas, nos Jardins Haideè e Primavera, e na Vila Assis Brasil, originárias de antigos portos de areia. Vários afogamentos registrados.

BASQUETEBOL – São Bernardo sagra-se campeão do V Estadual Juvenil Feminino disputado no Ginásio Lauro Gomes, em São Caetano. Na partida final, 55 a 51 frente ao Piracicabano.



EM 12 DE JANEIRO DE...

1977 – Antonio Feitosa dos Santos reeleito presidente da Federação das SABs de Santo André.

1992 – Diário há 30 anos:

TRABALHO – Brastemp e Scania anunciavam o retorno da produção a partir da segunda-feira, 13 de janeiro de 1992. Montadoras garantiam que não haveria demissões.

MAUÁ – Concurso para o preenchimento de 230 vagas da rede municipal de ensino inscrevia 5.500 pessoas.

FUTEBOL – Um resultado histórico no Baetão: EC São Bernardo 4, Corinthians Paulista 2, na cobrança de pênaltis (0 a 0 no tempo normal). Era a partida de estreia da Taça São Paulo de Juniores, a “Copinha” dos dias atuais.

SANTOS DO DIA

Pedro Francisco Jamet

Antonio Maria Pucci

Bento Biscop

Arcádio

Taciana



MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Iporanga. Município antigo, da região de Itapetininga, criado em 1873, quando se separa de Eldorado. Posteriormente foi extinto e recriado em 1936.

Pelo Brasil: no Pará, Belém, capital do Estado. Fundado em 12-1-1616; em Alagoas, Igreja Nova.

Flecimentos

Paulo Roberto Ceccato

(Jundiaí, SP, 9-1-1949 – São Paulo, SP, 5-1-2017)

Há cinco anos, Memória noticiava a partida do advogado Paulo Ceccato. Fez carreira na Prefeitura de São Bernardo, de patrulheiro a encarregado do DAE.

Santo André

Júlia Francisca Costa, 97. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Teresiano Manoel, 96. Natural de Pereiras (São Paulo). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 6, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dante Gavioli, 95. Natural de Colina (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Comerciante. Dia 6. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

São Bernardo

Augusta Ricardo dos Santos, 86. Natural de Diamantina (Minas Gerais). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

Maria Eunice Bergamim Sardelli, 85. Natural do Espírito Santo do Pinhal (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

São Caetano

Yvanilde da Silva Trevisan, 85. Natural de Avanhandava (São Paulo). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 6, em Santo André. Memorial Planalto.

Ruth Brendalia Pelegrini, 82. Natural de Santa Gertrudes (São Paulo). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Diadema

José Henrique de Macedo, 83. Residia no Jardim Miriam, em São Paulo, Capital. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

Fabricio José da Silva, 80. Natural de Cordeiros (Bahia). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 5. Vale da Paz.

Mauá

Sônia Maria Lucas, 72. Natural de Rio Pomba (Minas Gerais). Residia no Jardim Anchieta, em Mauá. Dia 6, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Ribeirão Pires

Geni de Oliveira Munhoz, 93. Natural de Santo André. Residia no bairro Represa, em Ribeirão Pires. Dia 6, em Ribeirão Pires. Cemitério da Saudade, Vila Assunção, em Santo André.

Misusu Tamikawa, 83. Natural de Coroados (São Paulo). Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 6. Cemitério São José.