Paolla Oliveira posa na cama com Diogo Nogueira e atiça curiosidade de Tatá Werneck

10/01/2022 | 15:10



O amor está no ar! Desde que Paolla Oliveira e Diogo Nogueira assumiram o namoro em julho de 2021, o casal não se desgruda mais. Os dois vivem se declarando nas redes sociais, nos eventos, nos shows... E claro, o Brasil ama shippar a atriz com o sambista, não é mesmo? Em pleno domingão, no dia 9, Paolla compartilhou no Instagram que passou o dia de preguicinha com o mozão - na cama.

Sem deixar passar despercebido a nudez dos pombinhos, Tatá Werneck brincou: Vocês está pelados ou com shorts jeans. Ui!