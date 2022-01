Rafa Kalimann se reúne ao quadro de apresentadores do Rede BBB

10/01/2022 | 15:10



Alerta de nova apresentadora na área! Não é novidade que o BBB22 está chegando e muitas novidades estão sendo divulgadas pela TV Globo. Nesta segunda-feira, dia 10, a emissora divulgou que Rafa Kalimman irá fazer parte do quadro de apresentadores do Rede BBB. Ao lado de Ana Clara e Rhudson Victor, a ex-participante da vigésima edição irá comandar diferentes atrações nas redes sociais e no site oficial do reality show.

O aguardado Bate-Papo BBB, que, tradicionalmente, promove o primeiro contato da eliminada ou do eliminado com o público, dessa vez é comandado por Rafa Kalimann. No programa ao vivo, o ex-participante assiste a vídeos que marcaram sua trajetória, responde perguntas dos fãs e reage ao que aconteceu enquanto estava confinado. O famoso presente do eliminado também está garantido na nova temporada, além, é claro, dos relatos em primeira mão de tudo que o participante viveu no jogo. Estreante na função, Rafa conta que está muito animada para começar no time e descreve sua chegada à Rede BBB como o sentimento de estar voltando para casa. A nova integrante ainda revela que pretende conduzir a atração com leveza e bom astral, diz o comunicado.

Quero me colocar no lugar de escuta para extrair de cada eliminado bons relatos sobre a experiência deles. Assim como quero ouvir e ter trocas com o público. Esse bate-papo é também com quem está em casa e quero tê-los cada vez mais juntos, disparou Rafa.

A nova edição do reality tem estreia prevista para 17 de janeiro, já o programa comandado por Kalimann será exibido todas as terças-feiras após a atração - ao vivo no site oficial e na plataforma de streaming do Globoplay.