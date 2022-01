PWR2Create: reality show encontrará criador de conteúdo para a Lenovo

Bianca Bellucci

Do 33Giga



10/01/2022 | 14:55



A Lenovo, em parceria com a BBL, preparou um novo reality show com foco no universo gamer. Chamado de PWR2Create, a proposta é encontrar o melhor criador de conteúdo do setor, que também será o próximo embaixador da marca. O programa começa a ser exibido em 19 de janeiro. Serão quatro episódios que vão ao ar às quartas-feiras, às 20h, via YouTube e TikTok.

Na prática, a competição reunirá oito pessoas na mansão Lenovo PWR2Create. Ali, cada candidato passará por aulas e desafios que visam aprimorar suas habilidades como desenvolvedores de conteúdo gamer. Para as tarefas, eles contarão com o apoio de coaches e de profissionais da área.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Confira o teaser do PWR2Create: