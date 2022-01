Avell: promoção dá até R$ 4.500 de desconto em notebooks

Da Redação

Do 33Giga



10/01/2022 | 14:55



Especializada em em notebooks de alta performance, a Avell anunciou novos descontos em seus produtos para essa temporada de verão.

São oito modelos com variações de cor, que podem ser adquiridos com desconto de até R$ 4 mil no site. Além disso, a Avell disponibiliza o cupom #Av3lloff$umm3r que diminui R$ 500 de sua compra.

Confira os notebooks com desconto abaixo – eles podem ser encontrados no e-commerce da empresa.