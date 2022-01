Fed de NY capta expectativas de inflação no curto e médio prazos inalteradas

10/01/2022 | 14:24



A "Pesquisa das expectativas dos consumidores", do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York, mostra que as expectativas de inflação a curto e médio prazo não se alteraram nos Estados Unidos, mostrando diminuição da incerteza sobre o futuro da inflação nos dois períodos. As medianas das expectativas de inflação de um ano e três anos à frente permaneceram, em dezembro, em 6,0% e 4,0%, respectivamente.

Além disso, de acordo com o documento, as famílias relataram maior otimismo sobre as perspectivas do mercado de trabalho, com quesitos como crescimento dos rendimentos, perda de empregos e expectativas de encontrar trabalho também melhorando. As expectativas de crescimento da renda também aumentaram, atingindo um novo máximo.

A pesquisa é nacionalmente representativa, feita pela internet com um painel rotativo de aproximadamente 1,3 mil chefes de família.

Os entrevistados participam por até 12 meses, com um número aproximadamente igual entrando e saindo do painel a cada mês.