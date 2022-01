Ator de Um Lugar ao Sol sofre acidente de carro: Senti um lado da coxa

10/01/2022 | 14:10



Susto! Logo após sofrer um acidente de carro no último sábado, dia 8, o ator Juan Paiva usou as redes sociais para tranquilizar os seguidores. O jovem, que interpreta Ravi na novela Um Lugar ao Sol, da TV Globo, explicou que voltava da casa de um amigo com o veículo quando foi atingido por outro automóvel.

- Ontem estava voltando da casa do Vini, era umas 0h50, dentro desse carro, e sentado desse lado do amassado. O que aconteceu foi que esse ultrapassou o sinal, e um outro carro veio na transversal e bateu na lateral desse que eu estava. Senti um lado da coxa, mas foi leve. Graças a Deus foi só um susto. Passo bem, disse nos Stories.