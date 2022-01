Karol Conká brinca sobre voltar ao BBB: Desta vez, vamos arrasar

10/01/2022 | 14:10



Karol Conká passou por poucas e boas durante sua participação no BBB21, mas felizmente, passado quase um ano a cantora já está lidando com tudo que rolou com bom humor.

Segundo o Extra, recentemente a cantora publicou um vídeo em seu Instagram brincando que irá participar novamente do reality este ano:

- Sim, estou entrando na casa do BBB22. Desta vez, para arrasar, vamos arrasar. Já tem um ano que estou fazendo tratamento, minha animosidade está em equilíbrio, então estou apta a conviver com a bagunça da casa, com as pessoas, com o jeitinho especial de cada um, saber lidar.

Karol foi a maior rejeitada da história do programa, e também brincou com a porcentagem que a eliminou:

- Vamos lá, gente. Desta vez, quero 99,17% de aceitação.

E aí, o que você acharia de vê-la novamente no reality?