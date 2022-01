Objetos usados por Dom Pedro II podem ser vistos no Santuário do Caraça

Redação

O Santuário do Caraça, um dos destinos mais interessantes para se hospedar na região central de Minas Gerais, guarda registros importantes e objetos do quarto preparado para Dom Pedro II e sua esposa, a imperatriz Teresa Cristina, se instalarem em 1881. À época, o casal real foi a região para conhecer as belezas locais, e o imperador escreveu em seu diário: “Só o Caraça paga toda a viagem a Minas”.

Dom Pedro II no Santuário do Caraça

“Dom Pedro II detalhou tudo em seu diário, desde a serra, as cascatas e outras belezas que chamaram a atenção. Com isso, ficou claro que a visita agradou o imperador, tanto que ele ordenou que fosse encomendado da França um belíssimo vitral e o presenteou à Igreja de Nossa Senhora Mãe dos Homens, cuja construção estava terminando”, conta Márcio Mol, gerente geral do Santuário do Caraça.

Para preservar essa história, o local mantém museu com móveis e objetos, como a cama em que Dom Pedro II e Teresa Cristina dormiram. Destacam-se ainda o penico imperial e vários artigos que estão em exposição.

O que fazer no Santuário do Caraça

Museu

O museu com objetos de Dom Pedro II foi montado a partir de mobiliário e artefatos de uso diário. Todos eles pertencem ao próprio Santuário do Caraça, com destaque para peças remanescentes de séculos passados.

O local está aberto à visitação e é procurado diariamente por hóspedes e visitantes. Percursos guiados são oferecidos por monitores, mas também dá para fazer o tour por conta própria. O ingresso custa R$ 5.

Igreja Neogótica

Além de contar com o museu, o Santuário do Caraça constitui a primeira igreja neogótica do Brasil, construída sem mão-de- obra escrava e toda com material regional: pedra-sabão (retirada de perto da Cascatona), mármore (das proximidades de Mariana e Itabirito, Gandarela) e quartzito (da região do Caraça e vizinhanças), unidas com produtos de base de cal, pó de pedra e óleo.

Trilhas

Por meio de trilhas seguras e de trajetos mais ou menos longos e bem-sinalizados, é possível ter acesso às diversas atrações naturais e contato direto com a biodiversidade local.

A história do Santuário do Caraça

O Santuário do Caraça começou a ser erguido por volta de 1770, quando o Irmão Lourenço de Nossa Senhora deu início às obras de um hospício, como eram então chamadas as hospedarias para acolher peregrinos. Ao mesmo tempo, foi feita uma ermida, capela barroca, dedicada a Nossa Senhora Mãe dos Homens. Posteriormente, a instituição transformou-se em Colégio e Seminário.

Hoje, o complexo é tombado como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e Estadual. O conjunto arquitetônico contempla a primeira igreja de estilo neogótico do Brasil, o prédio do antigo Colégio (hoje Museu e Biblioteca), o hotel, com 54 apartamentos e quartos, com capacidade para até 230 pessoas, e a Fazenda do Engenho, com 26 apartamentos.

Serviço

Santuário do Caraça

Endereço: Santuário do Caraça – Estr. do Caraça, km 9 – Catas Altas, MG