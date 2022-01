GCM de São Bernardo resgata turistas perdidos em trilha na Serra do Mar

Da Redação



10/01/2022 | 13:43



Equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) de São Bernardo e do Corpo de Bombeiros resgataram neste domingo (09/01) dois turistas ilhados na Cachoeira da Torre, localizada no bairro Zanzala, na região da Serra do Mar. As vítimas estavam isoladas há cinco dias em área de difícil acesso, após se perderem enquanto faziam trilha.

Os turistas chegaram na Cachoeira da Torre na última quarta-feira (05/01) e planejavam acampar na região por uma noite. No entanto, no meio da trilha, foram surpreendidos por uma forte chuva, o que impediu o retorno de ambos com segurança.

Ilhados em área de difícil acesso, os dois turistas foram localizados apenas na manhã deste domingo, por volta das 12h, após guardas municipais serem informados por ciclistas sobre o desaparecimento dos dois homens.

As vítimas, que estavam bastante debilitadas em virtude da exposição à chuva e das baixas temperaturas, foram encontradas em área de mata fechada, na trilha da Cachoeira da Torre, próximo à Estrada Mogi das Cruzes. Os dois homens foram socorridos com apoio do Corpo de Bombeiros, sem ferimentos.

Após o resgate e os primeiros-socorros, as vítimas foram conduzidas pelas equipes da Guarda Civil Municipal até o Terminal Metropolitano de São Bernardo, onde puderam retornar às suas residências.