Em texto emocionante, Marcos Mion celebra acolhimento de Romeo pelo público do Caldeirão: Abraçado pelo Brasil!

10/01/2022 | 13:10



Marcos Mion compartilhou um relato muito especial no último domingo, dia 9, envolvendo seu filho Romeo.

Durante o Caldeirão que foi ao ar no último sábado, dia 9, Marcelo Adnet brincou de fazer algumas rimas com o apresentador, e mencionou que Mion é pai do Romeo. Em casa, Mion assistiu ao programa junto do filho, e gravou a reação dele vendo as rimas e a forma como todos cantaram e dançaram no programa após ele ser mencionado.

Romeo ficou extremamente feliz, agradeceu Adnet por ter falado dele e mandou até um beijo para o humorista.

Junto do vídeo, Mion publicou o texto que você confere a seguir, falando sobre o quão especial este momento foi tanto para ele, quanto para Romeo:

Vocês não podem imaginar a emoção, a paz e a felicidade que é ver meu Romeo ABRAÇADO pelo Brasil! ABRAÇADO por todos meus novos colegas e convidados na minha nova casa, a TV Globo.

Nem todos pais de crianças deficientes sofrem os mesmos medos, mas tem um medo que todos pais de crianças deficientes sofrem: o bullying.

Se todo pai já tem esse medo por qualquer filho, imagina por um que tem todas as características passíveis de virar sarro ou zoeira? Eu menti quando falei que é um medo, pois é um pânico.

Ainda mais sabendo que ou vai afundar a frágil confiança da criança levando ela a um buraco difícil de sair ou que a criança é tão ingênua e não tem o cognitivo desenvolvido a ponto de entender o que está acontecendo e virar um alvo constante de maldade achando que, na verdade está ganhando atenção positiva.

Então ver meu filho que, outrora, foi motivo de bullying, olhares desprezantes, mensagens violentas, falas revoltantes, intolerância, preconceito e tudo o mais que uma criança deficiente tem que aturar, virar um representante do amor num nível tão gigante, ver ele ser respeitado, amado e homenageado é algo? bom? claramente difícil de por em palavras, mas deixa meu coração transbordando de orgulho e lágrimas de alívio!

Quem diria? Aquela criança que não falava, que se debatia, gritava, se fechava, babava, tinha tantrums violentos, não aceitava meu abraço, não corria, não pulava, não dançava, que até hoje não dominou a leitura e escrita? aquela criança hoje é homenageada na TV! Praticamente toda semana! Por pessoas que a amam, entendem e querem seu bem! Enchendo milhões de lares de amor e de exemplo de inclusão e aceitação!

Se você que leu até aqui admira meu filho, nossa relação, o que ele causou e mudou em mim, se você gosta do meu filho? lembre que se você procurar bem pouco vai achar um autista perto de você. Na família, na família de um amigo, no trabalho? existem um para cada 44, ou seja, não precisa procurar muito! Ache esse autista e goste e admire ele também!

Adnet, TE AMO. Obrigado por esse sorriso que colocou no meu filho, obrigado por esse momento.