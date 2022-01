Aprenda a configurar alertas após certo tempo de uso no TikTok

Bianca Bellucci

Do 33Giga



10/01/2022 | 12:55



Quando o assunto é tempo de uso no TikTok, o Brasil é o país com a segunda maior média. De acordo com dados divulgados pela App Annie, são gastas cerca de 5,4 horas por dia no aplicativo. Esse montante, no entanto, não é saudável. Tanto que a rede social começou a alertar o usuário após certo período online.

Além dessas notificações, porém, existe uma função nativa que bloqueia o app após um período pré-definido. Tal medida pode servir como alerta de que é hora de largar o celular. Se você está precisando desse “incentivo”, veja passo a passo como configurar o tempo de uso no TikTok.

Acesse o TikTok em seu celular. Em seguida, mude para a aba “Perfil” e clique nas três listras. Vá até “Bem-estar digital”. Acesse “Gerenciamento de Tempo de Tela”. Dê um toque “Defina um limite de tempo”. Escolha uma das quatro opções de tempo de uso no TikTok: 40 minutos, 60 minutos, 90 minutos ou 120 minutos. Com o tempo de uso definido, aperte “Ativar”. Crie uma senha de quatro dígitos para ativar o recurso. Esse mesmo código poderá ser usado posteriormente para alterar o tempo ou desativar a função. Pronto! Agora, sempre que atingir o tempo de uso no TikTok, o app será bloqueado e só será liberado mediante o fornecimento da senha.

Na galeria, veja em capturas como configurar o tempo de uso no TikTok. Tutorial foi realizado em um aparelho iOS, mas é similar em modelos Android: