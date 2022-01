Fãs lamentam morte de Bob Saget

10/01/2022 | 12:38



Fãs de todo o mundo lamentam a morte de Bob Saget, de 65 anos, o Danny Tanner, da série Três é Demais. O ator foi encontrado morto em um quarto do hotel Ritz-Carlton, em Orlando, nos Estados Unidos, neste domingo, 9, de acordo com informações do site TMZ. Entre os anos de 1987 e 1995, Saget ficou conhecido pelo seriado Três é Demais, em que era pai de três garotas, entre elas, as gêmeas Mary-Kate e Ashley Olsen. Mais de dez anos depois, Saget retornou com Fuller House, continuação da série, e reencontrou com John Stamos e Dave Coulier, companheiros de seriado. O ator recebeu diversas homenagens nas redes sociais nesta segunda-feira, 10. "Era um grande pai na série e ensinou suas filhas a serem fortes", escreveu um internauta.