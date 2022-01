Luiz Henrique testa positivo para a covid-19 em reapresentação do Fluminense

10/01/2022 | 12:10



O técnico Abel Braga ganhou mais um desfalque em seu reinício de trabalho no Fluminense. Nesta segunda-feira, na reapresentação do elenco após as férias, o jovem atacante Luiz Henrique testou positivo para a covid-19. Ainda foram detectados outros seis casos em funcionários do clube.

Luiz Henrique, de 21 anos, se une a outros dois reforços do clube que estão em quarentena e não apareceram na reapresentação desta manhã: o volante Felipe Melo e o atacante Cano, que permanece na Argentina e ainda não assinou contrato.

O treinador, sua comissão técnica e os demais membros do staff do departamento de futebol do Fluminense já haviam se apresentado no CT Carlos Castilho para dar o pontapé inicial na pré-temporada no domingo. Todos imunizados e livres da covid-19 após a realização dos testes.

"Começou o ano para nós, graças a Deus", comemorou o atacante Fred, que inicia sua última temporada da carreira e espera fechá-la com conquistas. O Fluminense abre sua caminhada em 2022 no Campeonato Carioca, dia 26 ou 27 de janeiro, contra o Bangu. A data ainda não foi oficializada.

O clube quer utilizar o estadual para ganhar ritmo e entrosamento para a fase prévia da Copa Libertadores, na qual terá o Millonarios, da Colômbia, pela frente. O duelo de ida será dia 22 de fevereiro, em Bogotá, e a volta na terça-feira de carnaval, dia 1° de março, em São Januário.

Nestes primeiros dias, os jogadores serão submetidos a uma bateria de avaliações físicas, clínicas e fisiológicas. Devem ir ao campo para trabalho com bola só na próxima semana. Além de Felipe Melo e Cano, o clube acertou as vindas de Willian Bigode, Nathan, Pineida e David Duarte, que já iniciaram os trabalhos no novo clube.