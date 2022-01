Poliana Rocha fala sobre fãs que dão em cima de Leonardo: Saio de perto

10/01/2022 | 12:10



No último sábado, dia 8, Poliana Rocha abriu uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram e interagiu com fãs e seguidores. Durante a conversa, um fã foi bem direto ao questionar como a jornalista lida com os momentos desconfortáveis em que fãs dão em cima de seu marido, o cantor Leonardo.

Qual sua reação quando você vê uma fã dando muito mole pro Leonardo?

Casada há 26 anos, a mãe de Zé Felipe não demonstrou ciúmes e surpreendeu ao responder de uma maneira bem sincera:

Saio de perto e deixo por conta dele! Afinal, a situação não é comigo!