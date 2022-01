Redação

Redação







O website Thrillist, especializado em listar lugares diferentes ao redor do planeta, criou um ranking com as 18 melhores cidades para comer no mundo. E o melhor de tudo é que, em todos eles, há indicações de onde comer que fogem de estrelados Michelin supercaros.

A seleção traz, em primeiro lugar, Bordeaux, na França, seguida por Bolonha, na Itália, e Bombain, na Índia. O primeiro representante da América do Sul é Cartagena, na Colômbia, que desponta em sétimo lugar.

As melhores cidades para comer no mundo

Confira a lista do Thrillist com as melhores cidades para comer no mundo.

Bordeaux, França Bolonha, Itália Bombaim, Índia Londres, Inglaterra Nova York, EUA Marrakesh, Marrocos Cartagena, Colômbia Istambul, Turquia Tóquio, Japão Barcelona, Espanha Hong Kong, China Copenhagen, Dinamarca Montreal, Canadá New Orleans, EUA Buenos Aires, Argentina Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã Melbourne, Austrália Penang, Malásia

Onde comer

Veja quais são os restaurantes recomendados nas melhores cidades para comer no mundo.

Bordeaux, França

Um dos restaurantes mais famosos de Bordeaux é o La Tupina. Nele, é possível provar clássicos da gastronomia francesa harmonizados com os ótimos vinhos locais.

Bolonha, Itália

Para quem gosta de lasanha, Bolonha é um dos melhores lugares do mundo. No Mercato di Mezzo, é possível provar a massa e outras delícias.

Bombaim, Índia

Rica em temperos, a culinária indiana servida em barracas na rua é uma das características de Bombaim. Uma vez na cidade, não deixe de comer no Bangin’ Bhel Puri.

Londres, Inglaterra

Faz anos que a gastronomia inglesa vai muito além do fish and chips (peixe com batata-frita). Na capital, passe nos gastropubs, como o The Harwood Arms e o Burger & Lobster, e prepare-se para ficar com água na boca.

Nova York, EUA

A capital do mundo concentra inúmeros restaurantes premiados. Comer por lá é uma delícia, sobretudo em endereços simples, onde são servidas iguarias como o sanduíche de pastrami do Katz’s Delicatessen.

Marrakesh, Marrocos

Uma das melhores cidades do mundo para comer, Marrakesh reúne restaurantes como o Bô-Zin, com pátio a céu aberto e ótimos pratos árabes no cardápio.

Cartagena, Colômbia

Na charmosa Cartagena, a melhor pedida são os frutos do mar preparados com temperos caribenhos. Fuja dos restaurantes mais turísticos e explore as casas mais simples e autênticas, já que há muitas na região.

Istambul, Turquia

A culinária Mediterrânea, com toques orientais, enche Istambul de aromas. Uma vez na cidade, aproveite para experimentar os bons pratos servidos no Zubeyir.

Tóquio, Japão

Há tantos restaurantes bons em Tòquio que é difícil escolher um. Melhor se jogar em todos que vêm pela frente e abrir espaço também para comidas de rua, como o ramén. Uma casa boa para prová-lo é a Rokurinsha.

Barcelona, Espanha

Com tapas sensacionais e pratos que levam frutos do mar temperados com toques orientais, a Bodega 1900 é um daqueles restaurantes que não pode faltar na sua lista ao visitar Barcelona.

Hong Kong, China

Para os fãs de buns de carne, prato típico oriental, vale a pena passar no Tim Ho Wan. Já que curte preparos mais internacionais tem como opção o ótimo Yardbird.

Copenhagen, Dinamarca

A capital da Dinamarca é a terra do Noma, eleito por muitos anos como o melhor restaurante do mundo – confira aqui a lista atual. Uma vez na cidade, vale a pena provar também o ótimo Aamanns.

Montreal, Canadá

Uma vez na cidade canadense, jogue-se no Marché Jean-Talon, um mercado que reúne o melhor dos pratos locais e internacionais. E com um detalhe: tudo por lá é feito com ingredientes frescos.

New Orleans, EUA

No bairro de Treme, o Willie Mae’s Scotch House serve um dos melhores frangos fritos que você comerá na vida. Vale a pena ainda provar os pratos do melhor lugar para comer nos EUA em endereços como Arnaud’s, Antoine’s e Galatoire’s.

Buenos Aires, Argentina

A famosa parrilla argentina dá o tom no Don Julio, um dos ótimos restaurantes da cidade. Ao passear em Buenos Aires, não deixe também de provar as empanadas vendidas nos cafés.

Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã

O bahn mi é um sanduíche de baguete vietnamita com vários tipos de recheio, como carne e legumes. É um prato típico imperdível e que pode ser apreciado nas barracas de rua da Cidade de Ho Chi Minh.

Melbourne, Austrália

Com uma grande população vinda da Itália, Melbourne preza pela boa comida. Basta ir a restaurants como o Caffe e Cucina para comprovar isso.

Penang, Malásia

Estar na última posição entre as melhores cidades para comer do mundo chega a ser até uma injustiça com Penang. Ali, encontra-se uma culinária colorida, repleta de sabores. No Gurney Drive Hawker Centre, o que não faltam são pratos bons e baratos.