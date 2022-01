CSN e CSN Mineração suspendem temporariamente Casa de Pedra devido a chuvas

10/01/2022 | 11:39



A CSN Mineração e a CSN decidiram, devido às intensas chuvas na região Sudeste nos últimos dias, suspender temporariamente as operações de extração e movimentação na mina Casa de Pedra. A expectativa é de retorno das atividades "nesses próximos dias", segundo comunicado.

A operação portuária de carregamento de minério no Terminal de Carvão - Tecar no porto de Itaguaí (RJ) também está suspensa em virtude do alto grau de umidade no local. "As companhias tomarão todas as medidas necessárias para a manutenção de sua operação, respeitando os cuidados necessários para garantir a segurança dos empregados e das comunidades, e espera retomada gradual das atividades assim que as condições climáticas permitirem."