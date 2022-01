Renovada: Netflix confirma segunda temporada de Rebelde

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



10/01/2022 | 10:55



A segunda temporada de Rebelde foi confirmada pela Netflix neste domingo (9). O anúncio foi feito durante o evento digital Somos Todxs Rebelde e antecipou que o cantor mexicano Saak será acrescentado ao elenco. Ainda não há data para a estreia.

Com a apresentação de La Divaza, o evento reuniu o elenco principal para comemorar a estreia da série, compartilhar experiências no set, materiais inéditos e receber convidados. Franco Masini, Selene, Alejandro Puente, Gigi Grigio, Jerónimo Cantillo, Azul Guaita, Sergio Mayer Mori e Andrea Chaparro ainda responderam a comentários de redes sociais e perguntas de alguns fãs que fizeram parte do encontro.

Vale destacar também que, além do anúncio da segunda temporada de Rebelde, Gigi Grigio revelou o videoclipe da versão em português de Sálvame. A música, inclusive, já está disponível em todas as plataformas musicais.