Estação Capuava da CPTM ficará fechada temporariamente para obras de revitalização a partir de sexta-feira

Da Redação



10/01/2022 | 10:25



A Estação Capuava da Linha 10-Turquesa da CPTM passará por obras de revitalização para garantir acessibilidade plena nos deslocamentos dos passageiros. Na primeira fase de execução das obras, de 14 de janeiro à primeira quinzena de abril, a estação ficará fechada temporariamente para embarque e desembarque de passageiros. Os trens circularão pelo trecho, mas não vão prestar serviço na estação. Por conta disso, há alternativas de transporte aos passageiros com a oferta de ônibus gratuitos do sistema Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência).

A interdição é necessária para garantir rapidez nas obras que contemplam substituição de pisos, novos sanitários públicos, reforma de revestimento e pintura, adequação às normas de proteção e combate a incêndio. A melhoria nos deslocamentos e o conforto aos passageiros também serão garantidos com implantação de elevadores, rampas e reformas de todas as escadas. A estação ganhará reforma da cobertura existente para proporcionar a cobertura integral das plataformas, novo prédio de apoio operacional para equipe de funcionários com sanitários, copas e vestiário.

Além da Capuava, o projeto construtivo envolve intervenções já em andamento também em outras três estações - Prefeito Saladino, Utinga e São Caetano. “A CPTM tem o compromisso e está trabalhando para oferecer acessibilidade plena em todas as suas estações para garantir mais conforto e agilidade nos deslocamentos dos passageiros. Somadas essas intervenções nas estações têm investimentos de quase R$ 83 milhões”, afirma Pedro Moro, presidente da CPTM.

Alternativas com ônibus gratuitos do Paese

Para garantir o transporte dos passageiros enquanto durarem as obras, ônibus gratuitos do sistema Paese vão prestar serviço para garantir o trajeto entre as estações Capuava e Mauá. Os passageiros serão orientados por comunicação visual, mensagens sonoras nos trens e pelas equipes de funcionários nas estações.

Mesmo com a interdição, o serviço 710 não será afetado e continuará em operação nas demais estações da linha. Os passageiros que utilizam a passarela (área livre) da estação Capuava poderão fazer a transposição que estará garantida aos moradores da região.

Para os passageiros que normalmente embarcam em Capuava, a orientação é pegar o ônibus do Paese com destino à estação Mauá.

Quem estiver na estação Santo André com sentido à estação Capuava deve desembarcar em Mauá e utilizar o ônibus do sistema Paese para chegar ao destino.

Já os passageiros que vem da estação Mauá em direção à Capuava devem desembarcar na estação Mauá e utilizar o ônibus Paese para chegar ao destino.

Confira os endereços de embarque e desembarque dos ônibus do Paese nas estações:

- Estação Capuava: o ponto dos ônibus para embarque e desembarque de passageiros será na rua Rosa Kasinsk, s/nº. O trajeto de 4,1 KM entre Capuava e Mauá tem tempo aproximado de 7 minutos.

- Estação Mauá: o embarque e desembarque de passageiros deve ser feito na av. capitão João, s/nº - bairro Matriz. O itinerário de 6,2 KM entre Mauá e Capuava está estimado em 11 minutos.

Para esclarecer dúvidas, os passageiros podem entrar em contato com a Central de Relacionamento 0800 055 0121 e acompanhar informações pelas redes sociais da companhia.