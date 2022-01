Chiesa rompe o ligamento do joelho e desfalcará Itália na repescagem da Copa

10/01/2022 | 10:20



A seleção Italiana ganhou um desfalque de peso para sua missão de ir à Copa do Mundo do Catar. O atacante Chiesa rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em virada da Juventus sobre a Roma, por 4 a 3, neste domingo, e não joga mais na temporada.

O jogador sofreu um entrada dura em carrinho por trás e logo depois deixou o campo mancando. Após exames detalhados, a Juventus confirmou nesta segunda-feira que ele vai passar por procedimento cirúrgico e o tempo estimado de recuperação é de seis meses.

Chiesa vinha jogando entre os titulares da seleção italiana, e agora o técnico Roberto Mancini terá de buscar outro atacante para escalar diante da Macedônia, em compromisso da repescagem para a Copa do Mundo marcado para 24 de março, na Itália.

Quem levar a melhor no confronto cruza com o vencedor de Portugal x Turquia. Apenas uma equipe se garante no Mundial do Catar e a Itália, campeã da Eurocopa, quer evitar o vexame de ficar ausente em duas Copas seguidas.

Mancini convocou sete atacantes para a última rodada das Eliminatórias Europeias. No empate sem gols com a Irlanda do Norte, Chiesa formou o trio ofensivo com Beraldo, do Sassuolo, e Insigne, do Napoli. As outras opções foram Andrea Belotti, do Torino, Federico Bernardeschi, da Juventus, Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca, ambos do Sassuolo. O técnico deve escolher o substituto de Chiesa dentre essas opções.