Padre Fábio de Melo dança Lepo Lepo no Domingão com Huck

10/01/2022 | 10:11



Padre Fábio de Melo poderia ganhar um prêmio de dono da internet. O religioso é conhecido por arrasar com diferentes memes e protagonizar situações inusitadas!

No último domingo, dia 9, ele surpreendeu a todos ao dançar a música Lepo Lepo, no Domingão com Huck. Após a sua participação no quadro Acredite em quem quiser, do qual é jurado, o padre continuou no programa para prestigiar os números musicais de Pabllo Vittar, Psirico e Luísa Sonza.

Tímido e aparentemente constrangido, ele permaneceu sentado enquanto assistia as apresentações. Porém, ao ser convidado pelo cantor Márcio Victor, vocalista do Psirico, o sacerdote divertiu os telespectadores ao se levantar e fazer passos da dança ao lado de Flávia Alessandra, Luís Miranda e Mariana Santos.

O momento, claro, viralizou e levou o padre a ser um dos assuntos mais comentados da web.