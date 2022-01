Irmã de Luan Santana relata que foi vítima de um assalto à mão armada

10/01/2022 | 10:10



Bruna Santana que é conhecida por ser irmã de Luan Santana, acabou tomando um verdadeiro susto durante o último sábado, dia 8. A influenciadora contou em suas redes sociais que acabou sendo vítima de um assalto à mão armada.

A loira aproveitou para desabafar sobre o caso, alertar os fãs e também acalma-los. Bruna contou que o crime aconteceu durante a tarde em um dos bairros mais nobre de São Paulo, e que felizmente apesar do susto, tudo está bem com ela.

Hoje, por volta das 13 horas, fomos assaltados à mão armada na região dos Jardins, em São Paulo. Graças a Deus só se foram os bens materiais. Fica o alerta! Mesmo com carro blindado, esperaram abrirmos a porta no valer. O motoqueiro estava com bolsa de aplicativo e visivelmente desesperado.

Que coisa, né! Esperamos que ela esteja realmente bem e que o susto já tenha passado.