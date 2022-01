Maraisa não perde tempo e investe cantada em Sergio Marone

10/01/2022 | 10:10



Maraisa que está super solteira, aproveitou para dar uma vasculhada em seus contatos no Twitter e encontrou um cara solteiro para investir. A cantora foi até a publicação de uma foto de Sergio Marone e escreveu:

Oi, meu nome é Maraisa. Você vem sempre aqui?

Ela achou que passaria despercebido - ou fez que achou - e logo em seguida foi desabafar dizendo que Marone jamais daria uma chance para ela. Mas o que ela não esperava era que essa história iria se prolongar e o ator acabar até a respondendo. Pois é, Marone escreveu:

Eu vi o que você escreveu no tweet passado, ops! Apagado, Maraisa! Nunca diga nunca.

Ela que não perde um momento, a final está solteira, saiu logo respondendo o tweet dizendo:

Eu apaguei porque achei que você nunca fosse ver.

Os fãs, claro, pilharam muito na brincadeira e troca de cantadas entre os famosos e até a apresentadora Maisa Silva apareceu para se divertir com a situação. Mas como Maraisa ainda estava com a corda toda, ela ainda deu mais gás para o assunto e compartilhou um GIF do Homer Simpson de noiva e disse: Pai, se for da tua vontade, sua filha tá pronta - dando a entender que ela está querendo até casar.

Que fofos, será que essa casal sai?