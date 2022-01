Instax Mini 11 BTS: Fujifilm lança câmera em parceria com grupo de k-pop

Da Redação, com assessoria

A Fujifilm anuncia o lançamento da Instax Mini 11 BTS, câmera instantânea desenvolvida em colaboração com o BTS, grupo sul-coreano de k-pop. Inspirada na canção Butter, eleita pela Billboard como a melhor música do verão de 2021, o dispositivo estará disponível no Brasil a partir de sexta-feira (14) com preço sugerido de R$ 799.

Vale destacar que, acompanhando o lançamento limitado de Instax Mini 11 BTS, está a versão do filme mini BTS Butter, que possui borda amarela repleta de corações BTS Butter – marca registrada do grupo. O filme estará disponível em cartuchos individuais com 10 exposições cada. O combo com 30 cliques, por sua vez, tem preço sugerido de R$ 158,70. Os produtos poderão ser encontrados na loja oficial da marca.

Projetada para combinar portabilidade com um visual moderno, a Instax Mini 11 BTS também conta com toques especiais para os fãs do grupo, como o vibrante design Butter Yellow com moldura colorida e alça de ombro combinando, além de acessórios divertidos para o botão do obturador, visual de joias e emblema do coração Butter.

Isso sem contar as funções práticas da câmera, que possibilitam capturar imagens em diferentes ângulos e situações. Uma delas é a Exposição Automática, que detecta o nível de luz ambiente quando o botão do obturador é pressionado, otimizando, assim, a velocidade do obturador e a saída do flash de acordo com a condição local.

