Enchentes e inundações são naturais

10/01/2022 | 09:11



Respeitando a primazia da natureza no que se relaciona com enchentes e inundações, o Código Florestalreconhece basilar a proteção não edificável ‘considerando a largura dos rios’ de faixas que vão de 30 metros a 500 metros das

margens de rios, independentemente se são em áreas rurais ouurbanas. Visa garantir funções ambientais de preservação dos recursos hídricos, paisagem, estabilidade geológica e biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora,

proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Enchentes e inundações são fenômenos naturais periódicos e ocorrem nas áreas marginais e contíguas a cursos d’água, denominadas de várzea de inundação, planície de

inundação e passagem de inundações. Função natural é acomodar águas nos períodos chuvosos e permitir escoamento, pelos rios, durante e pós-chuvas.

A municipalizaçãode regrasde proteção de rios em área urbana, aprovada pelo Congresso, compreende retrocesso ambiental e escancara conflitos de normas quenão deve prevalecer.Quantoa isso, já se tem decisãodoSTJ (Superior Tribunal de Justiça) em recurso especial, segundo o qual a proteção jurídica do meio ambiente não difere entre áreas urbana e rural. Indica que na urbe, nascentes, rios, córregos, riachos, veios d’água, lagos, lagoas, várzeas e alagados demandam máxima atenção doadministrador,tantono licenciamento como na fiscalização, sobretudo em áreas de adensamento populacional, especulação imobiliária, parcelamento desenfreado e ocupações ilícitas. Súmulas do STJ e STF (Supremo Tribunal Federal) afastam possibilidade dodireito adquirido aos degradadores ambientais, trata-se de direito público de índole coletiva e difusa pertencente a presente e futuras gerações. Como efeito, ocupações nas áreas de preservação permanente) têm acarretado danos materiais e imateriais imensuráveis agravados por mortes em todos os períodos naturais de chuvas, intensificado pelas sequelas das mudanças climáticas.

Visando fazer sem efeito a decisão do STJ e afrontando o princípio do não retrocesso ambiental, em 29 de dezembro o presidente da República sancionoua controversa Lei 14.285, que altera o Código Florestal e autoriza prefeitos e vereadores reduzirem margens e várzeas a seremocupadas pelas inundações provocadas pelas enchentes, fenômenos naturais e, por sua natureza, se sobrepõe às leis criadas para favorecer a interesses econômicos e eleitorais. A lei pode se transformar em ‘presente de grego’. Possibilita vítimas das enchentes processarem prefeitos e vereadores, que poderão sofrer sanções penais, cíveis e administrativas por mortes e danos materiais e morais sofridos em razão das enchentes e inundações.

Virgílio Alcides de Farias é advogado especialista em direito ambiental e assessor jurídico do Movimento em Defesa da Vida do Grande ABC.

Etanol

Está em vigor, desde a semana passada, a lei 14.292, que autoriza postos de combustíveis a comprarem etanol direto dos produtores ou importadores. Teoricamente, essamedida tende a reduzir os preços nas bombas. Mas é preciso ficar de alerta para ver se os proprietários desses estabelecientos irão mesmo reduzir suas margens de lucro ou continuarão vendendo o produto, em média, a R$ 5,463. A lei parece ser boa,

mas é importante saber se os donos dos postos também são bons.

Arlindo Ligeirinho Ribeiro

Diadema

Irresponsáveis – 1

É impressionante a falta de responsabilidade de algumas pessoas – muitas, na verdade –e de autoridades em pelo menos querer conversar sobre Carnaval. Não tem o que se discutir. É cancelar tudo e pronto! Não se deram conta de que vivemos o caos, em meio à avalanche de vírus mortais que tem nos castigado? Se não se deram conta, precisam perceber que ainda estamos cercados pelo coronavírus, que trouxe as variantes delta e a ômicron. E agora o vírus H3N2, que é variante da Influenza, é o responsável pelo surto de gripe que tem lotado as unidades de saúde em todosos lugares.E ainda querem fazer Carnaval? Que País é este?Temos de esquecer que temos presidente negacionista, não podemos pensar como ele. Os vírus estão aí, e eles vão continuar matando se não nos cuidarmos.

Ana Cláudia Rocha

Mauá

Irresponsáveis – 2

Tem sido muito comum desde osúltimos dias do ano passado ler neste Diário que UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), UBSs (UnidadesBásicasdeSaúde) e outros postos de saúde das sete cidades da região encontram-se entupidos de pessoas com os mais variados problemas respiratórios, e que também faltam testes. A causa todo mundo sabe, mas poucos têm coragem de admitir: a conta das festas de fim de ano está chegando. Aglomerações, pessoas sem máscara e o sumiço do álcool gel só poderiam dar nisso. E a tendência é de piorar. Porque tem gente irresponsável que acha que a pandemia já acabou, que o vírus já foi extinto. Enganan-se, porque, além de não ser extinto, ainda trouxe outras mutações, tão ou mais perigosas que a primeira. Se assim continuarmos, sempunição aos irresponsáveis, teremos quarta onda, quinta, sexta... Vamos esperar passar porisso?

Adriano Scarabitto

São Caetano

Indefensável

Horas após ter alta de hospital que mais parece resort em São Paulo, o presidente Bolsonaro apareceu em Goiás para jogo de futebol. Os médicos disseram que a internação foi porque ele não mastigou direito um camarão. É mais uma mentira desse cidadão. O médico que ele mandou buscar no Caribe é o mesmo que ‘cuidou’ dele depois que ele terias recebido a mentirosa facada na campanha em Minas Gerais. Ele tinha uma equipe inteira para ele a hora que quisesse, mas mandou buscar esse médico, porque outros poderiam revelar o ‘teatrinho’. Isso é chamar a população de idiota, é esfregar na cara do povo que ele só serve para votar e ser enganado. E tem gente que ainda defende o voto. E tem gente que ainda defende Bolsonaro. E tem gente que ainda defende o voto em Bolsonaro.

Douglas Martins

São Bernardo

Ainda?

Acabou 2021 e já estamos em 2022 eoproblema persiste: a tampa de boca de lobo na Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo, em frente à Travessa Cervantes, na Vila Silvestre, continua solta, fazendo barulho, tirando o sono e irritando os moradores vizinhos a esse inferno. É tremenda falta de respeito dos responsáveis com os moradores, que pagam regularmente seus impostos. Deveriam se lembrar que seus salários são pagos por nós, os contribuintes, e que também

necessitamos de serviços bem feitos – ou pelo menos ‘feitos’.

Talita Vergere

Santo André

Retrocesso

Se a situação do País com o irresponsável Jair Bolsonaro já é desastrosa, com a possiblidade de o ex-presidiário Lula voltar ao poder desta República vamos aprofundar a rota de retrocesso econômico e social. Já que, eufóricos com que indicam as pesquisas – que se a eleição fosse hoje, Lula venceria –, os petistas já falam em revogar a ampla e moderna reforma trabalhista e dar fim ao teto dos gastos, aprovado na gestão de Michel Temer. E para suas orgias, desejam Estado forte, querem rever as privatizações para, quem sabe, se lambuzar novamente na onda de desvios de recursos públicos.O eleitor não pode falhar! Bolsonaro e Lula nunca mais.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Pedido

Pedido ao leitor que nesta coluna escreveu reclamando que só havia cartas com críticas ao seu presidente (Bolsonaro, dia 8): amigo, escreva você, então, elogios ao presidente! Exponha aqui para a gente as realizações dele em favor da população, tanto nos 30 anos como deputado como agora.Nãotem, né? Ele sim é hilário. Não há o que dizer de bom desse cidadão, essa é a realidade. Perceba que só o senhor e mais uns dois ou três que ainda o defendem, o restante dos que votaram nele já acordou. Vou adiantar ao senhor: a dor de barriga que ele inventou foi para tentar se internar para suposta cirurgia consequência da falsa facada na campanha. Sabe para que todo esse roteiro?

Para mais uma vez fugir dos debates. Ele sabe que vai ser massacrado, que não tem defesa, sem argumentos, sem benfeitorias. Vais ser cobrado pelo direitos que tirou do trabalhador. Estará derrotado.

Fabrício L. Múrcio

Santo André