Com três prêmios, Ataque dos Cães é o grande vencedor do Globo de Ouro 2022; confira a lista de premiados!

10/01/2022 | 09:10



Na noite do último domingo, dia 9, a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood premiou com o Globo de Ouro as melhores produções de TV e cinema de 2021. O evento não teve transmissão ao vivo, cobertura da imprensa e nem mesmo presença de celebridades.

Com anúncios feitos através das redes sociais, o público tomou conhecimento do grande ganhador da noite: Ataque dos Cães, filme da Netflix, com Benedict Cumberbatch e dirigido por Jane Campion.

O longa levou os prêmios de melhor drama, melhor ator coadjuvante para Kodi Smit-McPhee e melhor direção.

Outros nomes que também se destacaram foram Amor, Sublime Amor e a série Succession, da HBO.

Confira a lista completa:

Melhor Atriz Coadjuvante em Filme

Caitriona Balfe (Belfast)

Ariana DeBose (Amor, sublime amor) - vencedora

Kirsten Dunst (Ataque dos caes)

Aunjanue Ellis (King Richard: criando campeãs)

Ruth Negga (Passing)

Melhor Ator Coadjuvante em Série

Billy Crudup (The morning show)

Kieran Culkin (Succession)

Mark Duplass (The monring show)

Brett Goldstein (Ted Lasso)

Oh Yeong-su (Round 6) - vencedor

Melhor Animação

Encanto - vencedora

Flee;

Luca

My sunny Maad

Raya e o último dragão

Melhor Ator em Série ? Drama

Brian Cox (Succession)

Lee Jung-jae (Round 6)

Billy Porter (Pose)

Jeremy Strong (Succession) - vencedor

Omar Sy (Lupin)

Melhor Filme em Língua Estrangeira

Compartment nº 6

Drive my car (Japão) - vencedor

A mão de deus

A hero

Madres paralelas

Melhor Ator em Série ? Musical ou Comédia

Anthony Anderson (Black-ish)

Nicolas Hoult (The Great)

Steve Martin (Only murders in the building)

Martin Short (Only murders in the building)

Jason Sudeikis (Ted Lasso) - vencedor

Melhor Roteiro

Licorice Pizza (Paul Thomas Anderson)

Belfast (Kenneth Branagh) - vencedor

Ataque dos cães (Jane Campion)

Não olhe para cima (Adam McKay)

Being the Ricardos (Aaron Sorkin)

Melhor Atriz Coadjuvante em Série

Jennifer Coolidge (White Lotus)

Kaitlyn Dever (Dopesick)

Andie MacDowell (Maid)

Sarah Snook (Succession) - vencedora

Hannah Waddingham (Ted Lasso)

Melhor Ator em Série Limitada ou Filme para TV

Paul Bettany (Wandavision)

Oscar Isaac (Cenas de um casamento)

Michael Keaton (Dopesick) -vencedor

Ewan McGregor (Halston)

Tahar Rahim (The serpent)

Melhor Atriz em Série Limitada ou Filme para TV

Jessica Chastain (Cenas de um casamento);

Cynthia Erivo (Genius: Aretha);

Elizabeth Olsen (Wandavision);

Margaret Qualley (Maid);

Kate Winslet (Mare of Easttown) - vencedora

Melhor Atriz em Série ? Musical ou Comédia

Hannah Einbinder (Hacks)

Elle Fanning (The Great)

Issa Rae (Insecure)

Tracee Ellis Ross (Black-ish)

Jean Smart (Hacks) - vencedora

Melhor Série ? Musical ou Comédia

The Great;

Hacks; vencedora

Only murders in the building;

Ted Lasso;

Reservation dogs

Melhor Série Limitada ou Filme para TV

Dopesick;

Impeachment: American crime story

Maid;

Mare of Easttown

The underground railroad - vencedora

Melhor Ator em Filme ? Musical ou Comédia

Leonardo DiCaprio (Nao olhe para cima)

Peter Dinklage (Cyrano)

Andrew Garfield (Tick, tick... Boom!) - vencedor

Cooper Hoffman (Licorice Pizza)

Anthony Ramos (Em um bairro de Nova York)

Melhor Canção Original

Be alive, de Beyoncé (King Richard: criando campeãs)

Dos orugitas, Sebastian Yatra (Encanto)

Down to joy, de Van Morrison (Belfast)

Here I am (Singing my way home), de Jennifer Hudson (Respect)

No time do die, de Billie Eilish (007 ? Sem tempo para morrer) - vencedora

Melhor Trilha Sonora

A crônica francesa

Encanto;

Ataque dos cães

Madres paralelas

Duna - vencedor

Melhor Ator em Filme ? Drama

Mahershala Ali (Swan song)

Javier Bardem (Being the Ricardos)

Benedict Cumberbatch (Ataque dos cães)

Will Smith (King Richard: criando campeãs); vencedor

Denzel Washington (A tragédia de MacBeth)

Melhor Ator Coadjuvante

Ben Affleck (The tender bar)

Jamie Dornan (Belfast)

Ciarán Hinds (Belfast)

Troy Kotsur (No ritmo do coração)

Kodi Smit-McPhee (Ataque dos cães) - vencedor

Melhor Atriz em Série ? Drama

Uzo Aduba (In treatment)

Jennifer Aniston (The morning show)

Christine Baranski (The good fight)

Elizabeth Moss (The Handmaid''s tale)

Mj Rodriguez (Pose) - vencedora

Melhor Atriz em Filme ? Musical ou Comédia

Marion Cotillard (Annette)

Alana Haim (Licorice Pizza)

Jennifer Lawrence (Não olhe para cima)

Emma Stone (Cruella)

Rachel Zegler (Amor, sublime amor) - vencedora

Melhor Filme ? Musical ou Comédia

Cyrano

Não olhe para cima

Licorice pizza

Tik, tick... Boom!

Amor, sublime amor - vencedor

Melhor Atriz em Filme ? Drama

Jessica Chastain (The eyes of Tammy Faye)

Olivia Colman (A filha perdida)

Nicole Kidman (Being the Ricardos) - vencedora

Lady Gaga (Casa Gucci)

Kristen Stewart (Spencer)

Melhor Diretor

Kenneth Branagh (Belfast)

Jane Campion (Ataque dos cães); vencedora

Maggie Gyllenhaal (A filha perdida)

Steven Spielberg (Amor, sublime amor)

Denis Villeneuve (Duna)

Melhor Série ? Drama

Lupin

The morning show

Pose

Round 6

Succession - vencedora

Melhor Filme ? Drama

Belfast

No ritmo do coração

Duna

King Richard: criando campeãs

Ataque dos cães - vencedor